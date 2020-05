Bastia Popolare nomina il coordinatore comunale è Francesca Sforna

La lista civica Bastia Popolare, presente a Bastia già nel quinquennio amministrativo 2014/2019, vuole dare il proprio contributo all’Amministrazione guidata da Paola Lungarotti.

Il gruppo di persone che nel 2019 ha dato vita all’omonima lista civica, contribuendo alla vittoria del Centrodestra, eleggendo due consiglieri comunali, rappresentata in Giunta dall’assessore Francesco Fratellini, intende continuare ad impegnarsi per Bastia. Per questo, gli aderenti alla lista hanno deciso, all’unanimità, di nominare quale coordinatrice, Francesca Sforna che dovrà curare i rapporti tra il gruppo e l’Amministrazione.

Francesca Sforna, 24 anni, nata e cresciuta a Bastia, studentessa all’ultimo anno di giurisprudenza, è da tempo impegnata per il bene comune: ex rappresentante degli studenti in dipartimento, attiva in diversi comitati locali ed ex presidente di un’associazione studentesca, ha partecipato attivamente alla campagna elettorale a sostegno di Paola Lungarotti, detenendo il primato di candidata più giovane della coalizione.

La lista ha scelto lei come coordinatrice non solo per le capacità e l’impegno già dimostrato, ma anche per la ventata di aria nuova che solo la sua giovane età è in grado di offrire.

Una lista civica di estrazione moderata che vuole favorire la partecipazione consapevole alla vita amministrativa della città organizzando nel prossimo futuro alcune iniziative tra cui incontri tematici che possano riavvicinare i cittadini, soprattutto i giovani ad una politica concreta, non urlata e votata alla contrapposizione ma attenta ai bisogni della collettività.