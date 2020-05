Impresa e sviluppo per Bastia, amministrazione si faccia carico delle spese SIAE

A tutte le istituzioni economiche ed amministrative di Bastia Umbra. Vista la situazione di un progressivo miglioramento sanitario, in fondo al tunnel si intravede un ritorno ad una normalizzazione di vita lavorativa e sociale, chiaramente sempre nel rispetto scrupoloso delle indicazioni sanitarie del caso.

Il Covid 19 in questo lungo periodo di quarantena ha imposto a tutti noi una dura prova sia sanitaria che economica e non ultima sociale, impoverendo il rapporto tra le persone. In riferimento a tutto ciò l’associazione Impresa e Sviluppo per Bastia, vuole rendersi promotrice e collaborare con l’amministrazione comunale, le associazioni, i rioni e tutte le componenti economiche del territorio per tutta una serie di iniziative volte a tanti piccoli eventi per un estate viva e dinamica.

Il nostro programma proposto vede la chiusura al traffico, nelle serate di venerdì sabato e domenica per tutto il periodo estivo, della piazza e zone adiacenti, per far si che tutte le attività si portino all’aperto su suolo pubblico gratuitamente. Inoltre si vorrebbe rendere le serate piacevoli con musica, piccoli spettacoli itineranti e non ultimo valutare la fattibilità di un cinema all’aperto.

Sarebbe inoltre opportuno che l’amministrazione comunale possa farsi carico delle spese SIAE per tutte le iniziative che bar, ristoranti ed attività commerciali vorranno organizzare durante questo periodo.

Si chiede inoltre la disponibilità a tutti gli esercizi commerciali ad uno spostamento degli orari pomeridiani nei giorni interessati (18-23), per rendere più coinvolgenti le nostre serate.

Si propone inoltre con la collaborazione delle varie organizzazioni ed associazioni del territorio di promuovere iniziative nelle frazioni e quartieri. Auspichiamo una fattiva collaborazione da parte di tutti i soggetti coinvolti per una pronta ripartenza della nostra città.

IMPRESA E SVILUPPO PER BASTIA