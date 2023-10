Bastia: Una Città alla Deriva sotto il Centro Destra

La nostra amata città di Bastia, guidata dal centro destra per gli ultimi 14 anni, sta vivendo un inesorabile declino dal punto di vista economico, sociale e culturale. Attività industriali e artigianali chiudono senza che vengano intraprese analisi o misure adeguate per ripristinare il lavoro e lo sviluppo nella città. Nel frattempo, il commercio è in crisi e le attività sociali sono ridotte, anche se dovrebbero svolgere un ruolo centrale nell’unire le diverse comunità di Bastia.

Purtroppo, assistiamo ora all’ennesimo atto di uno spettacolo indecente, lontano dalla gloriosa storia della nostra città. Una maggioranza litigiosa sembra non voler più Paola Lungarotti come Sindaco, mentre la Lega, ufficialmente all’opposizione, cerca di trarre vantaggio da questa situazione per scopi elettorali futuri. Chiedono le dimissioni del Sindaco in un ultimo tentativo di rientrare in una coalizione di centro destra per la Regione e per i comuni dell’Umbria dove sono al potere.

La farsa dell’interpellanza sulla Palestra del XXV Aprile, un disastro evidente, è un ulteriore schiaffo alla cittadinanza. L’Assessore Franchi sembra completamente inadeguato al ruolo che ricopre.

Il Partito Democratico da tempo critica questo modo di operare della Giunta, che sembra aver perso il controllo della città. Paola Lungarotti è messa da parte, mentre Francesco Fratellini, il sindaco ombra, usa le sue pedine per cercare di coprire i suoi insuccessi amministrativi. Alcuni assessori, come Santoni e Franchi, non sembrano essere all’altezza del loro ruolo e non riconoscono gli errori che stanno commettendo.

In questo momento difficile per Bastia, il PD è vicino a tutti i cittadini e le associazioni che sono confusi dalla situazione attuale. Riconosciamo che senza una guida adeguata, la città sta andando alla deriva. Stiamo lavorando con persone di buona volontà e appassionate per presentare alle prossime elezioni comunali del giugno 2024 una coalizione ampia e rappresentativa delle diverse sensibilità della città. Il nostro obiettivo è riportare Bastia al suo giusto posto come uno dei comuni più importanti e rappresentativi dell’Umbria.

Segreteria PD Bastia Umbra Gruppo Consiliare PD Bastia Umbra