Extra Music Festival – Avviso pubblico per promozione prodotti enogastronomici

EXTRA-MUSIC FESTIVAL – ARTE DI GUSTO a Bastia Umbra presso l’Auditorium Sant’Angelo nell’autunno 2023 con l’edizione “zero”.

L’evento comprenderà quattro appuntamenti previsti per le domeniche pomeriggio del 22, 29 ottobre e del 5 e 12 novembre, durante le quali si alterneranno concerti con artisti locali e artisti provenienti da fuori regione, attraversando esperienze jazzistiche e ambientazioni storiche di vario genere.

Oggetto dell’avviso è la messa a disposizione gratuita di siti precedentemente individuati dal Comune, nelle strade e nelle piazze del centro storico di Bastia Umbra, in occasione delle date in cui si svolgerà “EXTRA-MUSIC”, precisamente dalle ore 16.00 alle ore 20.00, per la vendita e la somministrazione delle specialità enogastronomiche del territorio di Bastia Umbra e dei territori limitrofi, favorendone la promozione, per un massimo di due date per ciascun somministratore.

Saranno coinvolte aziende, persone fisiche, associazioni ed Enti del Terzo Settore che, attraverso proposte mirate organizzate nelle suddette date, presenteranno i prodotti e le eccellenze locali, promuovendo in tal modo le specialità enogastronomiche del territorio di Bastia Umbra e dei territori limitrofi, creando, altresì, positivi momenti di aggregazione.

L’Avviso vuol valorizzare l’offerta enogastronomica locale e rispondere alle domande del turista che va alla ricerca di esperienze, di storie e di una relazione più vera e profonda con il territorio;

-rafforzare il legame con le piccole produzioni locali dove il riconoscimento delle tradizioni sia visto come opportunità produttiva e non come semplice narrazione;

-integrare interessi di natura diversa, come nel caso del connubio tra cibo e musica. Le domande per poter partecipare all’iniziativa dovranno pervenire, attraverso l’apposita procedura entro il 16 ottobre 2023, a pena di esclusione.

L’Avviso pubblico completo, l’stanza di partecipazione, tutte le modalità sul sito istituzionale del Comune di Bastia Umbra www.comune.bastia.pg.it nella sezione avvisi.

Per supporto nella compilazione della domanda è possibile contattare il responsabile del procedimento, Dott. Bernardo Lancia, ai seguenti contatti: bernardo.lancia@comune.bastia.pg.it tel. 075.8018.252.