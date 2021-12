Caffè al Pd di Bastia Umbra: sabato 11 e 18 dicembre

Il PD di Bastia invita presso la Sede in Piazza Mazzini tutti i cittadini, tesserati, curiosi e le persone interessate a discutere e confrontarsi sul futuro della nostra città e non solo. Vi aspettiamo per un caffè ed un momento di dialogo sabato 11 e 18 dicembre dalle ore 10 alle ore 12.

Sarà anche l’occasione per inaugurare l’esposizione dalle finestre della nostra sede di striscioni gialli a sostegno di Regeni e Zaki. È il nostro modo per gridare ‘Verità per Giulio Regeni’ e ‘All for Patrick Zaki’!

Si tratta di un gesto simbolico che abbiamo deciso di fare proprio in prossimità delle festività natalizie, per riflettere su temi quali Verità, Libertà e Diritti umani.

La nostra gioia per la scarcerazione di Zaki è immensa, ma la questione rimane ancora aperta in attesa del processo a fine inverno e va attenzionata.