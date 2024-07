Civica per Bastia: Un’opposizione responsabile e propositiva

Nella prima seduta del nuovo Consiglio comunale di Bastia Umbra, la lista Civica per Bastia ha espresso l’augurio di buon lavoro al Sindaco, alla Giunta da lui presentata e a tutto il Consiglio comunale. Un augurio particolare è stato rivolto a coloro che sono entrati per la prima volta da consiglieri nell’Aula della massima assise cittadina.

La lista Civica per Bastia, rappresentata da Catia Degli Esposti, ha dichiarato di assumere il ruolo di consiglieri di opposizione con impegno e grande senso di responsabilità. L’obiettivo è quello di rappresentare con dedizione e trasparenza le necessità e le istanze di tutti i bastioli, lavorando per il bene comune e promuovendo una partecipazione attiva e consapevole alla vita politica della comunità.

L’impegno della lista Civica per Bastia sarà propositivo, portando in Consiglio comunale idee e soluzioni concrete che possano integrare e arricchire il programma proposto dall’Amministrazione. L’obiettivo è quello di essere una forza positiva, capace di contribuire al progresso del territorio con iniziative che rispondano ai bisogni reali dei cittadini.

La lista Civica per Bastia auspica che la pluralità di opinioni sia vista come una opportunità ed una ricchezza e non ci ritrovi solo nella sterile contrapposizione politica. Inoltre, non mancherà la necessaria attività di controllo sull’operato dell’Amministrazione e la comunicazione chiara e trasparente sarà uno dei pilastri del loro operato.

Catia Degli Esposti ha ribadito l’impegno della lista a lavorare con serietà e responsabilità, facendo la loro parte, nell’interesse complessivo di tutta la comunità bastiola.

Infine, tra le nomine effettuate in questa prima seduta, il consigliere Fabrizio Raspa è stato eletto come vicepresidente del consiglio. Questo segna l’inizio di un nuovo capitolo per il Consiglio comunale di Bastia Umbra e per la lista Civica per Bastia.