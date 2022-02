Comune di Bastia Umbra, tanti i punti discussi nell’ultimo Consiglio

Dieci i punti affrontati nella seduta di Martedì 15 Febbraio

Si

è tenuta nella serata di martedì 15 febbraio, l’ultima seduta del consiglio comunale cittadino.

Preliminarmente ai lavori, il Presidente Giulio Provvidenza ha dato comunicazione ufficiale dell’uscita del Consigliere Ramon Rustici dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia, con conseguente approdo nel Gruppo Misto assieme al consigliere Raspa.

Da ufficio stampa Comune di Bastia Umbra

I punti all’ordine del giorno erano dieci, molti dei quali costituiti da atti presentati dai gruppi consiliari di opposizione, ma prima di trattarli l’assise ha approvato i verbali del Consiglio Comunale precedente, tenutosi il 29 dicembre 2021, il regolamento per l’assegnazione del “San Michele d’Oro” e la modifica di un articolo del regolamento comunale per la tutela degli animali, presentati dal Sindaco Paola Lungarotti: punti tutti approvati all’unanimità.

Il San Michele d’Oro, il prestigioso riconoscimento locale, la cui assegnazione è divenuta appuntamento ricorrente nell’agenda della città dal 2020, si è strutturato con un regolamento tra i quali articoli è prevista l’istituzione di una commissione giudicatrice, della quale faranno parte anche rappresentanti sia dei gruppi consiliari di maggioranza che di opposizione.

La modifica al regolamento sulla tutela degli animali è divenuta urgente poiché, a causa dell’allentamento della morsa dovuta alla pandemia, diversi animali da compagnia, soprattutto cani, non vengono tenuti più dai rispettivi padroni, con il rischio di aumento importante del fenomeno del randagismo.

In merito ai numerosi ordini del giorno, il Consiglio Comunale ha respinto a maggioranza la richiesta di intervento del gruppo PD sugli intonaci deteriorati di una porzione del cimitero monumentale del capoluogo, poiché il recupero dell’intero bene è già incluso nel piano triennale delle opere ed è stato ritenuto opportuno intervenire in maniera unitaria, come riportato nell’intervento dell’Assessore Stefano Santoni, che ha anche citato il prossimo recupero di altri beni come l’Arco di Sant’Angelo e la Chiesa del Cimitero di Costano.

Il Consiglio ha altresì respinto la richiesta, proposta dal Movimento 5 Stelle, di rendere promotore il Comune dell’istituzione di un patto parasociale tra gli enti locali soci di Umbra Acque S.p.A., poiché, come ha riferito l’Assessore Valeria Morettini, già da fine 2021 è stato dato l’incarico ad una società qualificata per supportare ed affiancare il Comune nella strutturazione di un efficace sistema informativo e di controlli interni che riguardi tutte le società partecipate dal Comune, nel rispetto degli artt. 147 quater e 147 quinquies del TUEL. Al completamento di questo studio verranno valutate e individuate le corrette azioni che eventualmente sarà necessario intraprendere.

Successivamente la Giunta, sempre per voce dell’Assessore Valeria Morettini, ha esposto tutte le difficoltà da affrontare, normative ma non solo, per istituire un punto tamponi presso le farmacie comunali del territorio, motivo per cui è stato respinto a maggioranza anche questo ordine del giorno.

L’ulteriore ordine del giorno a firma MoVimento 5 Stelle, finalizzato alla costituzione di uno sportello pubblico di prima accoglienza e supporto per cittadini e piccole imprese sovra indebitate, aumentati di numero a causa della pandemia – anche questo punto argomentato per l’Amministrazione dall’Assessore Morettini – è stato approvato all’unanimità con alcune modifiche, concordate nella relativa commissione consiliare permanente e riportate nel documento da approvare in corso di seduta.

Grande interesse ha destato l’ordine del giorno presentato dal PD incentrato sulle proposte di miglioramento del nuovo sistema di raccolta differenziata da poco entrato in funzione. Molti sono stati gli interventi dei consiglieri ed ampia ed esaustiva la replica finale dell’Assessore responsabile Francesco Fratellini, il quale ha anche proiettato diverse schermate del sistema informatizzato di controllo delle nuove miniecoisole, per illustrarne il reale funzionamento. Anche questo ordine del giorno è stato dibattuto nella commissione consiliare, nella quale sono state proposte delle modifiche all’atto, anch’esse sancite in sede di assise e poi approvate all’unanimità.

Si è passati poi alle interrogazioni: ai quesiti di PD e Misto in merito all’organizzazione dell’assetto scolastico attuale e futuro; l’Assessore Daniela Brunelli ha offerto un’estesa panoramica sulle riflessioni compiute ed azioni intraprese dall’Amministrazione sul tema, complesso e delicato, che non ha trovato però il gradimento dei proponenti.

Stesso esito anche per l’altra interrogazione, presentata dal PD cittadino, in merito al recente uso del campo di calcetto presso il centro sportivo di Ospedalicchio, in occasione del quale l’Assessore delegato Filiberto Franchi ha condiviso con il Consiglio l’entità delle azioni da intraprendere, anche dal punto di vista economico, per recuperare pienamente l’infrastruttura sportiva.

Il Consiglio Comunale verrà convocato di nuovo a breve, per dibattere di altre delibere nel frattempo prodotte dagli uffici comunali, sulla base delle indicazioni e degli indirizzi forniti dalla Giunta a guida Paola Lungarotti.