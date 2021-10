Consiglio comunale, protesta per metodi antidemocratici Amministrazione

n questi giorni sono accaduti dei fatti che rimarcano l’atteggiamento dell’Amministrazione e di cui riteniamo vada informata l’intera cittadinanza. Domenica 24 ottobre la nostra città ha avuto il privilegio di ospitare il Capo della, che purtroppo è stato accolto in maniera alquanto disorganizzata. L’evento prevedeva la non partecipazione del pubblico ma delle figure istituzionali e della stampa.

del Partito democratico di Bastia Umbra

Ciò che è accaduto però è che l’Amministrazione ha comunicato con ritardo o, in altri casi, non ha affatto dato comunicazione del cambio di orario di arrivo dell’Ing. Curcio, mancando profondamente di rispetto nei confronti della figura che rappresenta il gradito ospite e del lavoro dei collaboratori e giornalisti che quotidianamente si prodigano, in forme e attività differenti, per il bene e l’informazione della città.

È ormai prassi per l’Amministrazione Comunale il totale disinteresse per il lavoro altrui e a provarlo, non è solo questo accadimento. Infatti, nell’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale che si svolgerà domani, non è prevista la discussione degli atti presentati dal Gruppo Consiliare del Partito Democratico, nonostante essi siano stati regolarmente presentati in tempi utili come da Regolamento del Consiglio Comunale. Gli atti in questione presentati dal PD riguardano la scomparsa del cancello del Comune e i lavori sulla Pista Ciclabile di Via Cipresso. La motivazione addotta dal Presidente del Consiglio Comunale Provvidenza è quella di voler suddividere gli atti in due sedute consiliari che vengono decisi secondo un calendario arbitrario a totale appannaggio della maggioranza.

Questo fa sì che si ritardi l’azione politica delle minoranze, poiché alcuni temi vanno discussi, necessariamente, secondo una tempistica utile e non ai comodi di qualcuno. Dal momento che l’azione dell’opposizione è quella di monitoraggio, di contributo e di discussione sulle questione della città, l’Amministrazione ha il dovere morale e politico di accogliere o, quanto meno prendere in considerazione, talune valutazioni che provengono da punti di vista differenti.

Probabilmente è più facile tenere sotto scacco una città, piuttosto che governarla con senso critico e dialogo. Per questo, ed in totale disaccordo per la condotta antidemocratica e acritica nella gestione del Consiglio Comunale e come forma di protesta, il Gruppo Consiliare del PD non prenderà parte alla prossima ed imminente seduta consiliare. Il filo conduttore di queste nostre riflessioni è, lo ribadiamo, la mancanza di rispetto del lavoro altrui, poiché l’organo stampa e il Consiglio Comunale hanno entrambi come fine la divulgazione sui fatti che interessano la cittadinanza. Gruppo Consiliare Pd Bastia Direttivo Unione Comunale PD Bastia