Ex mattatoio, il sindaco conferma: niente Casa Cultura

La struttura non ospiterà la biblioteca comunale di Bastia

Ex mattatoio – Clamoroso ma purtroppo confermato: l’ex mattatoio comunale di piazza Campo del Mercato non diventerà un centro culturale con biblioteca. A dirlo – seppur in modo vago e a tratti non facilmente intellegibile – è stato lo stesso sindaco Erigo Pecci nel corso della conferenza stampa di sabato 14 giugno, rispondendo a una domanda di un giornalista presente in sala. Una verità che Bastia Popolare aveva già denunciato settimane fa, ciò che oggi viene di fatto ammesso dal primo cittadino.

Attraverso una campagna informativa pubblica, con tanto di grandi manifesti affissi in tutta la città, abbiamo reso nota una decisione della giunta che probabilmente, neanche i consiglieri di maggioranza conoscevano. Secondo quanto dichiarato dal sindaco, la biblioteca necessaria per Bastia sarebbe molto più grande di quella realizzabile nell’edificio del mattatoio e quindi, verrebbe costruita ex novo in un’area adiacente, mentre per lo stesso si confermerebbe implicitamente la destinazione ad ostello, come indicato da una Delibera di Giunta che abbiamo già reso pubblica. Ma cosa ne sarà dell’ex mattatoio? Il sindaco non lo dice.

Ex mattatoio

Rimane quindi la destinazione ad ostello prevista dalla delibera di indirizzo? Nessun cenno ai tempi, nessuna chiarezza su un progetto di recupero, di un edificio che rappresenta un pezzo di storia della città. Una struttura iconica e strategica per Bastia, che da decenni attende un futuro e che per tanti cittadini avrebbe dovuto diventare la vera “Casa della Cultura”.

Al contrario, si prospetta una complessa pianificazione attuativa dell’area di Campo del Mercato, da oltre 40 anni in stallo, con un generico intervento “complessivo” tutto da definire, che rischia di allontanare ancora una volta ogni concreta possibilità di rigenerazione urbana.

Quando il sindaco parla di un rinvio della presentazione della nuova idea perché ci sta lavorando l’assessore Furiani, cosa intende? Auspichiamo che su una questione così importante, che riguarda il futuro culturale e urbanistico della nostra città, la Giunta abbia scelto di informare adeguatamente i cittadini tutti. Ad oggi, nessuna comunicazione ufficiale, nessun confronto pubblico, nessun coinvolgimento della cittadinanza, solo atti che per il momento cambierebbero la destinazione dell’ex mattatoio da Biblioteca a Ostello.

È ora di aprire un vero dibattito pubblico, trasparente e costruttivo, sul destino dell’ex mattatoio e sull’intera area del Campo del Mercato. Purtroppo, quello del silenzio e del rinvio sembra essere ormai il metodo di questa amministrazione, come dimostra anche la vicenda dei pini abbattuti in via Roma e nelle traverse limitrofe: promesse disattese, motoseghe da tempo all’opera, nessuna parola da parte di chi aveva garantito il salvataggio degli alberi.

La Lista civica Bastia Popolare, sebbene non presente nei banchi del Consiglio comunale, continuerà a vigilare, informare e dare voce ai cittadini. «Non ci rassegniamo alla perdita di uno spazio simbolico e strategico, e continueremo a lottare per una Bastia che investe nella cultura, nella memoria e nella partecipazione».