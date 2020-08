Il Consigliere Ramona Furiani mente sapendo di mentire

Ramona Furiani, ovvero, esistere anche a costo di mentire. Uso le stesse parole che il capo gruppo del PD ha utilizzato riferendosi al Consigliere Regionale Pastorelli. Il Consigliere Furiani mente quando afferma che nella discussione delle mozioni presentate dai partiti di opposizione durante il Consiglio Comunale del 28 luglio scorso, il Sindaco e tutta la Maggioranza hanno dichiarato che “in ambito di sicurezza abbiamo già fatto tutto”.

Si è solo ribadito che quanto proposto dalle opposizioni era esattamente quanto previsto nel programma di mandato del Sindaco approvato, con il voto contrario di Lega e PD, dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 settembre 2019. L’impianto del programma di mandato corrisponde al Programma Elettorale, che costituisce dichiarazione di intenti politici e programmatici, presentato in sede di consultazione elettorale.

Antonio Bagnetti

Il sindaco, riferendosi in particolare all’Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare del PD il quale proponeva “I patti di collaborazione”, ha specificato che le politiche di sicurezza urbana per essere efficaci debbono per definizione essere locali; assunte cioè in base alla specificità del territorio urbano e non scimmiottate da altre realtà.Non crediamo sia necessario stipulare un contratto tra Comune e residenti, ma siamo convinti che l’immagine decorosa della città, il senso di ordine e pulizia, la qualità della vita di chi la vive o la frequenta costituiscono un fattore articolato e complesso, che dipende dall’impegno di tutte le componenti cittadine. Un concetto, questo, ribadito nel nostro programma elettorale.

Garantire la sicurezza del cittadino in tutte le sue forme è un dovere per questa Maggioranza che, vorrei ricordare, governa da meno di un anno durante il quale ha dovuto fare i conti con il coronavirus. A chi ci accusa immobilismo, rammentoil lockdown, la dichiarazione dello stato di emergenza, lo smart working, ma queste cose sembrano sfuggire ai consiglieri di opposizione.

Vorremmo inoltre rammentare al Consigliere Furiani che la maggioranza non è offesa, ha solo rimarcato per bocca dell’Assessore Morettini, che non si possono accettare suggerimenti o contributi da parte di chi presenta un Ordine Del Giorno che nelle premesse è un continuo tentativo di denigrazione e delegittimazionedi questa Amministrazione, osando addirittura affermare che gli episodi criminosi avvenuti a Bastia 2 siano da attribuirsi all’abbandono in cui l’Amministrazione ha lasciato la città.

Ultimamente il Consigliere Furiani vuolea tutti i costi la ribalta della scenacomparendo spesso sulle cronache locali. Noi gliela concediamo volentieri a patto che non si travisi la realtà dei fatti.

Alterare la verità non solo non serve a niente, ma è un comportamento politico poco apprezzato dagli elettori che ultimamente hanno sempre sanzionato, negativamente, l’operato di quei partiti che oggi sono all’opposizione.

Da parte nostra abbiamo sempre cercato di evitare scontri duri e non li abbiamo mai provocati, ma non possiamo continuare ad assistere inermi a certe prese di posizione che non trovano giustificazione alcuna nella normale dialettica politica.

Dubito che i consiglieri di minoranza riusciranno ad accettare l’evidenza dei fatti, ma sono certo che glielettori avranno ancorail buon senso per capire chi ha ragione”.

I CONSIGLIERI COMUNALI DI FORZA ITALIA