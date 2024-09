Il Pd Bastia esprime solidarietà per l’aggressione all’anziano

Il Partito Democratico di Bastia esprime vicinanza e solidarietà all’uomo che è stato vittima di aggressione nella notte tra il 31 agosto e l’1 settembre. I responsabili dovranno rispondere delle proprie azioni nelle sedi opportune. Grazie alle forze dell’ordine per il lavoro che hanno svolto e svolgono quotidianamente per il benessere e la sicurezza della nostra città.

“La sicurezza della città – scrive il Pd in una nota stampa – è un tema che abbiamo portato alla luce molte volte negli anni nel dibattito politico del Consiglio Comunale, perché di stringente importanza e necessità”.

Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico nella scorsa consiliatura ha presentato proposte di miglioramento della videosorveglianza e di controllo di quartiere. “Questa Amministrazione – aggiungono – siamo certi che porrà la giusta attenzione e le doverese scelte per rendere il nostro territorio vivibile e sicuro. Fa inorridire che il Consigliere Regionale Pastorelli non perda occasione per strumentalizzare questi episodi solo per meri scopi di visibilità politica. Il Consigliere Regionale parla da esponente di un partito di centrodestra, ma dov’era quando ad Amministrare la città c’era proprio il centrodestra e si sono verificati episodi violenti finiti in tragedia che tutti ricordano? Fare della sicurezza un tema di appartenenza politica fa cadere in questi tranelli. Puntare il dito quando è più comodo – conclude il PD -, non porta a produrre il bene della comunità.