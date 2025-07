Il PD Bastia respinge gli attacchi e guarda al futuro

Dalla maggioranza messaggi di impegno oltre le polemiche

Il Partito Democratico di Bastia Umbra, attraverso una nota congiunta della Segreteria e del Gruppo consiliare, prende posizione contro quella che definisce una “macchina del fango” messa in moto dalla destra locale, accusata di alimentare un clima di rancore e personalismi anziché proporre soluzioni concrete per la città. Il PD rivendica con fermezza il proprio impegno amministrativo, tracciando una netta differenza tra chi, a loro dire, lavora con serietà per il bene comune e chi invece utilizza i social come principale strumento di polemica.

Al centro delle critiche del PD ci sono le modalità comunicative adottate dagli esponenti di opposizione, accusati di aver spostato il confronto politico su un piano personale, fatto di insulti, attacchi e offese che non riguardano mai le idee o i progetti per Bastia, ma colpiscono direttamente le persone. Secondo la maggioranza, questo tipo di approccio mina il dibattito democratico e impedisce di affrontare in modo costruttivo i problemi della città.

Nel documento si legge un chiaro riferimento all’atteggiamento di coloro che, in passato, hanno governato e che oggi, dal ruolo di opposizione, pretenderebbero di dare lezioni di amministrazione. Il PD bastiolo sottolinea come durante il periodo di governo del centrodestra non si sia assistito a un’attività propositiva concreta da parte della maggioranza di allora, descritta come immobile e segnata da divisioni interne che, alla fine, ne avrebbero determinato il collasso.

La nota rimarca che alcuni consiglieri della precedente amministrazione venivano percepiti come inattivi, tanto da risultare assenti nei momenti decisivi della vita consiliare. Al contrario, l’attuale amministrazione afferma di aver già avviato un’agenda di iniziative e proposte con obiettivi chiari per la crescita della città, tra cui si cita il recente successo della Notte Bianca come segnale tangibile della volontà di rilancio.

Il Partito Democratico di Bastia Umbra ribadisce quindi che la città ha bisogno di una politica che parli di prospettive e visioni future, e non di scontri alimentati da rancori personali. La linea indicata è quella di un impegno costante, lontano dalle polemiche, orientato esclusivamente alla ricostruzione di Bastia e alla definizione di un progetto condiviso per tutta la comunità.

Il messaggio è diretto: basta schermaglie, è il momento di guardare avanti. Le priorità, secondo il PD locale, devono essere concrete: sviluppo urbano, coesione sociale, attenzione ai bisogni dei cittadini. La città, viene ribadito, non può permettersi di restare ancorata a dinamiche conflittuali che non producono risultati, né risposte.

Nel finale della nota, la Segreteria e il Gruppo consiliare del PD sottolineano la volontà di lavorare senza lasciarsi distrarre da provocazioni e attacchi, mantenendo ferma la rotta su un progetto amministrativo centrato sul bene collettivo. La distinzione, ribadiscono, è evidente tra chi ha una visione di città e chi si rifugia nei post polemici.

In un momento in cui il dibattito pubblico rischia di frammentarsi in contrapposizioni sterili, il Partito Democratico locale richiama tutti a un maggiore senso di responsabilità. L’appello è chiaro: superare le tensioni, chiudere la stagione del livore e collaborare per restituire a Bastia Umbra un futuro solido, costruito con idee e azioni, e non con invettive.

Segreteria PD Bastia Umbra – Gruppo Consiliare PD Bastia Umbra.