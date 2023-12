45esima edizione dell’Invernalissima, celebrazione della mezza maratona

45esima edizione Invernalissima, celebrazione mezza maratona

La 45esima edizione dell’Invernalissima, la celebre mezza maratona di Bastia Umbra, sta per arrivare. Con quasi 900 corridori già iscritti, l’evento si prepara a chiudere in bellezza la stagione nazionale delle gare da 21,097 km. Nonostante le ore per le iscrizioni stiano per esaurirsi, si prevede un’impennata di adesioni nell’ultima settimana. È quindi probabile che si raggiunga il traguardo delle 1.000 presenze entro la giornata di domenica, confermando l’Invernalissima tra le gare podistiche più partecipate a livello nazionale.

17 dicembre 8,30 UmbriaFiere

Anche quest’anno, l’Invernalissima è inserita nel calendario nazionale Fidal e si concentrerà sulla classica distanza della mezza maratona, evitando di disperdere energie organizzative su altre distanze. Il percorso della gara ha un ampio sviluppo, con il Centro Fieristico Lodovico Maschiella di Bastia Umbra come punto di partenza e arrivo. Da lì, il tracciato si snoda toccando tutti i luoghi sacri della zona, strettamente legati alla figura di San Francesco. Tra questi, la frazione di Rivotorto di Assisi con il Santuario del Sacro Tugurio e la Basilica, visibile all’orizzonte del tracciato e fonte di grande emozione per tutti i partecipanti.

La gara avrà inizio alle 9:30, con le premiazioni previste per le 11:15. I riconoscimenti saranno riservati ai primi 5 classificati assoluti e ai primi 3 di ogni categoria. Le iscrizioni sono ancora aperte e hanno un costo di 30 euro. Il ritiro del pettorale e del pacco gara potrà avvenire già il sabato, presso il Centro Fieristico, dalle 9:00 alle 19:00, oppure la domenica mattina, dalle 7:00 alle 8:30. Ricordiamo che i campioni in carica sono il kenyano Simon Kibet Loytanyang, con un tempo di 1h06’26″, e la burundiana Cavaline Nahimana, con un tempo di 1h15’52″.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito dell’Aspa Bastia Umbra all’indirizzo www.invernalissima.it. Non perdete l’occasione di partecipare a questo evento straordinario, un vero e proprio tributo alla passione per la corsa e alla bellezza del territorio umbro.