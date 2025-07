A Bastia Umbra torna la Bastia Arts Exhibition con 27 artisti

Taglio del nastro alle 18, la mostra accompagnerà la Notte Bianca

Si inaugura oggi alle 18:00, presso l’Auditorium di Sant’Angelo in Piazza Umberto I, la quinta edizione della Bastia Arts Exhibition, mostra collettiva di arte contemporanea promossa dall’Associazione culturale Gruppo in Arte. All’evento inaugurale saranno presenti il Sindaco di Bastia Umbra, Erigo Pecci, e l’Assessore alla Cultura, Paolo Ansideri. A seguire, è previsto un brindisi augurale per celebrare l’apertura ufficiale.

La mostra, che si terrà dal 5 al 13 luglio, rientra nel calendario degli eventi “Bastia Aria d’Estate” e inaugura simbolicamente anche la Notte Bianca cittadina, con spettacoli, animazione e ristorazione diffusa per le vie e le piazze del centro storico.

Sono 27 gli artisti coinvolti, per un totale di oltre 80 opere, che spaziano dalla pittura alla fotografia, dalla scultura all’artigianato artistico fino alle bambole reborn. L’esposizione rappresenta il massimo della capienza per gli spazi dell’Auditorium, confermandosi come uno degli appuntamenti artistici più partecipati del territorio.

Il presidente del Gruppo in Arte, Marco Caccinelli, ha sottolineato come questa edizione coincida con il secondo anniversario della nascita dell’associazione, previsto ad agosto. “Abbiamo voluto mantenere l’ampia varietà espressiva che da sempre caratterizza il format, creando una mostra che sia raffinata ma anche capace di trasmettere leggerezza ed emozione”, ha dichiarato.

Rispetto all’anno scorso, non verrà riproposto il concorso “Gioventù in Arte”, rivolto ai giovani fino a 14 anni, perché destinato a diventare un evento autonomo a carattere regionale, in collaborazione con gli istituti d’arte umbri e aperto a partecipanti fino a 18 anni.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia programmazione culturale estiva che punta a valorizzare i talenti locali e promuovere la partecipazione collettiva. La Notte Bianca, con bar e ristoranti aperti, musica e intrattenimento diffuso, trasformerà Bastia Umbra in un polo di vivacità notturna, mentre l’arte diventa protagonista di uno spazio pubblico aperto e accessibile.

Caccinelli ha concluso auspicando che “l’arte possa continuare ad avere un posto nella quotidianità e a stimolare emozioni, oggi sempre più difficili da percepire”.