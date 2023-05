Incontro con i cittadini di Costano, frazione abbandonata

Incontro con i cittadini di Costano – Si è tenuto lo scorso venerdì 19 maggio l’incontro organizzato dal PD di Bastia Umbra con i cittadini di Costano. Interessante e stimolante serata al centro sociale di Costano dove sono emerse da parte dei cittadini tutte le criticità lasciate non risolte in questi anni dalla giunta comunale Lungarotti.

Una comunità quella di Costano da sempre molto ricca di stimoli e di iniziative sociali e associative, esempio su tutti la realtà della “Sagra della Porchetta” e la Banda musicale, frazione che da anni è lasciata a se stessa senza nessun tipo di supporto per far valorizzare al meglio queste competenze ed energie. Parlando con i vari residenti intervenuti sono emerse delle priorità chiare.

La prima su tutte la creazione di un parcheggio vicino al centro storico della frazione in modo da liberare le macchine dalla piazza e farla fruire al meglio, oramai essa stessa oggetto di degrado e spopolamento di cittadini e attività commerciali. Un’altra priorità è la riqualificazione e creazione di marciapiedi all’ingresso di Costano che possano essere percorsi dai vari utenti interessati come famiglie e bambini, che diano un decoro e sicurezza a tutta la zona, con corpi illuminanti idonei ad essere fruiti in vari orari della giornata.

Emerge dal confronto con le persone che vivono questa zona anche l’importanza della realizzazione di una rotonda davanti alla Farmacia della frazione per aiutare una viabilità sicura ed ordinata, in una direttrice viaria sempre più frequentata da auto e mezzi pesanti.

Per quanto riguarda la qualità della vita e servizi di cui Costano negli anni era sempre all’avanguardia e negli ultimi non più curati dall’Amministrazione, un tema speciale occupa la riqualificazione del tratto del percorso verde che va dall’ex depuratore e che idealmente potrebbe collegare la frazione fino al ponte di Santa Lucia, da anni in stato di abbandono era uno snodo importante per i cittadini per fare sport all’aria aperta e per godersi passeggiate nella natura.

Il Partito Democratico, si farà ancora di più portavoce di queste istanze per cercare in tutti i modi far invertire questa parabola discendente e triste di una delle comunità più energiche della nostra città. Ringraziamo sentitamente quanti sono intervenuti, con spirito di collaborazione, stimolo ed idee. Segreteria PD Bastia Umbra Gruppo Consiliare PD Bastia Umbra