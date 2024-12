Approvato Bilancio Previsione 2025 Comune di Bastia Umbra

Approvato Bilancio Previsione 2025

Durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale dell’anno, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025, documento cruciale per l’avvio del nuovo ciclo amministrativo. Il bilancio rappresenta un fondamento su cui l’Amministrazione intende costruire la pianificazione per i prossimi anni, con una particolare attenzione alla sostenibilità economica, alle esigenze dei cittadini e agli obiettivi strategici della comunità. In un momento di grande attenzione alle risorse e alle priorità, il Bilancio 2025 si presenta come uno strumento fondamentale per rispondere alle necessità immediate e future del territorio.

Tra gli aspetti rilevanti del bilancio, spiccano le risorse destinate alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, con una parte significativa del bilancio dedicata agli interventi nelle scuole. Quest’area risulta di fondamentale importanza per l’Amministrazione, che ha deciso di intervenire tempestivamente non appena conclusa l’attività scolastica, al fine di garantire ambienti sicuri e funzionali per gli studenti. Inoltre, grande attenzione è stata posta al piano delle opere pubbliche, che vede tra i progetti più significativi la realizzazione di un nuovo Palasport per le società sportive locali e la riqualificazione del Mattatoio di Piazza del Mercato, simbolo storico della città.

Il Bilancio di Previsione 2025 non prevede alcun aumento delle tasse per i cittadini di Bastia Umbra, una decisione che l’Amministrazione ha preso per non gravare ulteriormente sul potere d’acquisto delle famiglie in un contesto economico nazionale complesso. La novità principale di questa pianificazione è l’introduzione della Tassa di soggiorno, pensata per incentivare il turismo e la ricettività del territorio, nonché per generare nuove risorse economiche da reinvestire in cultura e nella promozione del territorio. La tassa, pur generando nuovi introiti, non avrà un impatto diretto sulle tasche dei cittadini, poiché sarà applicata ai visitatori.

In aggiunta a ciò, è stato messo in evidenza l’impegno a ridurre la spesa e a gestire in modo più efficiente le risorse comunali. L’Amministrazione ha infatti adottato politiche di contenimento dei costi, con l’intento di garantire che ogni euro speso risponda alle necessità più urgenti e strategiche per la comunità.

Il percorso che ha portato all’approvazione del Bilancio è stato corale e condiviso da tutta la maggioranza. I consiglieri comunali hanno partecipato attivamente al processo, proponendo emendamenti funzionali che hanno arricchito il documento, dimostrando capacità di comprensione delle problematiche locali e una forte volontà di rispondere alle esigenze quotidiane dei cittadini. Un apprezzamento particolare è stato rivolto agli Uffici Comunali, il cui lavoro professionale e competente ha contribuito in modo decisivo alla definizione del bilancio.

Con l’approvazione di questo Bilancio di Previsione, l’Amministrazione di Bastia Umbra lancia un nuovo ciclo orientato al progresso, alla sostenibilità e alla capacità di rispondere puntualmente alle sfide future. Si tratta di una visione chiara per la crescita della città, basata su un’accurata pianificazione delle risorse, ma anche su una costante attenzione ai cambiamenti sociali, culturali ed economici che caratterizzeranno i prossimi anni.