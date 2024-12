Centenario Giacomo Matteotti: Bastia celebra il simbolo di libertà

Commemorazione del centenario di Giacomo Matteotti a Bastia Umbra

Domenica 29 dicembre 2024, la città di Bastia Umbra ospiterà una serie di eventi per ricordare il centenario della morte di Giacomo Matteotti, figura simbolo di libertà e giustizia, ucciso dai fascisti il 10 giugno 1924. Gli appuntamenti si articoleranno in due momenti principali, con la partecipazione di personalità illustri e attività commemorative.

Programma della giornata

Ore 10:00 – Sala Consiliare del Comune di Bastia

Si terrà un incontro per approfondire la figura di Giacomo Matteotti, deputato e segretario del Partito Socialista Unitario. Tra i relatori spicca il , autore di numerosi saggi sulla politica italiana del primo Novecento. Il suo intervento sarà incentrato sull’impatto delle idee di Matteotti nella costruzione dei valori democratici italiani. Ore 11:00 – Piazza Matteotti

La cerimonia si sposterà all’aperto con la scopertura di una targa commemorativa dedicata al coraggio e al sacrificio di Matteotti. La piazza, che porta il suo nome, si arricchirà così di un segno tangibile del riconoscimento che Bastia riserva alla memoria del deputato socialista.

Matteotti: il simbolo della libertà democratica

Matteotti è universalmente riconosciuto come un martire della democrazia italiana. Con la sua opposizione al fascismo, denunciata con vigore alla Camera dei Deputati, rappresenta uno dei momenti più drammatici e significativi della storia del Paese.

Il sacrificio di Matteotti, assassinato brutalmente per aver denunciato i brogli elettorali e la deriva autoritaria del regime, è stato il punto di svolta che ha segnato il consolidamento della dittatura in Italia. La sua eredità, tuttavia, rimane viva, incarnando i valori fondamentali di giustizia sociale, libertà di pensiero e difesa delle istituzioni democratiche.

Interventi e riflessioni

Durante l’incontro in Sala Consiliare, il Senatore Riccardo Nencini sottolineerà il valore della memoria storica. Attraverso l’analisi di documenti e testimonianze, Nencini metterà in luce il ruolo di Matteotti non solo come politico, ma anche come intellettuale capace di anticipare le derive autoritarie e di difendere strenuamente i diritti fondamentali.

L’evento sarà anche l’occasione per coinvolgere i cittadini in un dialogo attivo sul significato della democrazia oggi. “Ricordare Matteotti significa riaffermare il nostro impegno per un Paese fondato su libertà e giustizia”, afferma il sindaco di Bastia, che introdurrà l’evento.

Una targa per la memoria

Alle ore 11:00, la cerimonia si trasferirà in Piazza Matteotti per la scopertura della targa commemorativa. L’iniziativa vuole essere un omaggio tangibile alla figura di Matteotti, che con il suo sacrificio ha contribuito a gettare le basi della Repubblica italiana.

L’installazione della targa rappresenta un gesto simbolico ma significativo, in grado di perpetuare il ricordo di Matteotti nelle nuove generazioni.

Invito alla partecipazione

L’amministrazione comunale di Bastia invita tutti i cittadini a partecipare alla giornata di commemorazione, per celebrare insieme una figura che ha segnato la storia del nostro Paese.

L’appuntamento è quindi fissato per domenica 29 dicembre, alle ore 10:00 presso la Sala Consiliare, e alle ore 11:00 in Piazza Matteotti.

Un momento di riflessione collettiva per onorare la memoria di un uomo che ha lottato per i valori che oggi costituiscono le fondamenta della nostra democrazia.