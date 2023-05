Costano, inaugurazione scuola di infanzia dopo adeguamento

Rendere gli edifici scolastici del primo e secondo ciclo di istruzione sicuri, sostenibili e inclusivi, con interventi di messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico è una priorità di questa Amministrazione.

L’attenzione per i nostri bambini e bambine, per i nostri ragazzi e ragazze è un elemento concreto su cui questa Amministrazione ha lavorato e lavora per garantire la sicurezza, per favorire lo svolgersi delle risorse educative, parte imprescindibile della crescita dei nostri giovani.

Quale occasione migliore del Festival della Scuola, una grande festa per inaugurare tutti insieme la Scuola d’Infanzia di Costano dove i lavori sono finiti in anticipo rispetto al cronoprogramma, dove i bambini e le bambine proprio in questa settimana sono rientrate nelle loro aule grazie anche agli arredi scolastici voluti e acquistati dall’Istituto Comprensivo Bastia 1. “Un lavoro di squadra, un lavoro che merita attenzione affermano l’Assessore Daniela Brunelli e il Sindaco Paola Lungarotti per il quale ringraziamo il Settore Lavori Pubblici e l’impresa. Vi aspettiamo sabato 27 Maggio”.