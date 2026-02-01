Vittoria del Costano e striscia positiva che spinge il Campionato

Successo esterno pesante al Luzi nella sfida di Gualdo

La vittoria ottenuta al “Luzi” consolida una fase di rendimento che ormai non può più essere considerata episodica. Il Costano allunga infatti a otto la serie di risultati utili consecutivi, imponendosi con un netto 0-2 sulla capolista Gualdo, squadra che non conosceva sconfitta da nove turni e che manteneva la propria porta inviolata da ben 450 minuti. Un dato che amplifica il peso specifico di un successo costruito con ordine, intensità e una lucidità che ha fatto la differenza nei momenti chiave.

Prestazione solida e colpi decisivi

La gara si è accesa progressivamente, con il Costano capace di leggere i ritmi e di colpire quando la partita lo richiedeva. Il primo squillo è arrivato allo scadere della prima frazione, quando Damiano Listini, servito con precisione da Pantaleoni, ha finalizzato un’azione manovrata che ha tagliato in due la difesa avversaria. Un gol pesante, arrivato nel momento in cui il Gualdo sembrava aver trovato un equilibrio difensivo difficile da scalfire.

Nella ripresa, con la capolista costretta ad alzare il baricentro, il Costano ha gestito con maturità, scegliendo con attenzione i momenti per ripartire. La giocata che ha chiuso il confronto porta la firma di Buratti, autore di una punizione magistrale al 31’ della seconda frazione. Una conclusione che ha sorpreso il portiere e ha certificato la superiorità ospite.

Un successo che pesa sul Campionato

Il risultato non solo rafforza la posizione del Costano, ma conferma la crescita di una squadra che ha trovato identità, continuità e una capacità di soffrire che in passato era mancata. La vittoria assume un valore ancora più rilevante considerando la solidità del Gualdo, che davanti al proprio pubblico aveva costruito gran parte del suo percorso stagionale.

Ora l’attenzione si sposta immediatamente sulla semifinale di ritorno di mercoledì a Costano contro il Promano, un appuntamento che arriva nel momento migliore e che potrebbe aprire scenari importanti per il prosieguo della stagione.

Tabellino e dettagli del match

Risultato finale: Gualdo – Costano 0-2

Marcatori: 46’ p.t. Listini D., 31’ s.t. Buratti

Ammoniti: Buratti, Carocci, Massa, Di Stefano, Amici, Scassellati, Pantaleoni Espulsi: 44’ s.t. Di Stefano (dalla panchina)

Formazioni

Gualdo: Sergiacomi, Bensi, Giacometti, Monacelli (32’ s.t. Fedeli) (Cap.), Masci, Collarini (1’ s.t. Pasquarelli), Di Stefano (12’ s.t. Scaramucci), Favaro, Sias, Massa (1’ s.t. Scassellati), Carocci (3’ s.t. Biscottini). A disp.: Bonatti, Vannozzi, Rossi, Bartocci, Fedeli, Biscottini, Pasquarelli, Scaramucci, Scassellati. All.: Butto Giorgio

Costano: Ferroni, Rosati, Cianetti, Amici (40’ s.t. Belgiorno), Caterini (Cap.), Santucci, Rustici (43’ s.t. Reka), Listini D., Pantaleoni (33’ s.t. D’Onofrio), Buratti (38’ s.t. Buratti), Ristić (22’ s.t. Listini F.). A disp.: Bruni, Palmieri, Reka, Bianchi, Vetturini, Belgiorno, D’Onofrio, Fagotti, Listini F. All.: Salemmi Luca Maria