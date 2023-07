E’ morto l’ex assessore di Bastia Umbra, Franco Sciarra

E’ morto l’ex assessore – Franco Sciarra, 87 anni ex consigliere e assessore della città di Bastia Umbra è morto all’ospedale di Senigallia. L’annuncio della sua morte è stato dato dai figli, Manuela (nota veterinaria ndr) e Sonia, ma anche dai nipoti Jacopo e Lorenzo e il genero, Mauro. La morte è avvenuta ieri e la salma alle 15,30 di oggi ha raggiunto il cimitero di Perugia dove avverrà la cremazione.

Sciarra viene ricordato anche in un comunicato stampa di cordoglio della Amministrazione del comune di Bastia Umbra. Fu consigliere comunale e assessore, ininterrottamente per 15 anni, gli ultimi cinque vissuti come vicesindaco e assessore all’urbanistica con sindaco Alberto La Volpe.

Ma la sua attività istituzionale si espletò anche con i primi cittadini, Umberto Fifi, Piero Mirti e Olimpio Lunghi.

«Un impegno civico non indifferente – scrive nella nota Piazza Cavour – protratto per un lungo periodo di tempo, sempre a sostegno del PCI. Nonostante l’età ormai avanzata Franco Sciarra era sempre attivo e presente alle attività del Settore Sociale comunale».

«Partecipiamo con profondo rispetto al dolore che accompagna la famiglia per la scomparsa di Franco Sciarra, amministratore e vice sindaco di Bastia», sono le parole della Segreteria Pd di Bastia Umbra. «Franco Sciarra per 3 legislature ha ricoperto il ruolo di assessore e vice sindaco, è stato uno dei protagonisti della crescita e sviluppo della città – aggiunge Pd -. noto per la sua integerrima onestà e coerenza. Lo porteremo da esempio, riposa in pace Franco».