Ospedalicchio, dopo i lavori inaugurati campi da bocce Centro Sociale

Dopo i lavori di rifacimento dei campi da bocce nel Centro Sociale di Ospedalicchio, il 3 luglio si è svolta l’inaugurazione con la prima gara ufficiale.

Per l’occasione la Bocciofila Ospedalicchio ha organizzato la finale dei cartellinati del territorio umbro.

“ Una significativa iniziativa in un’atmosfera di festa e di comunità ” sono state le parole del Sindaco Paola Lungarotti nel presentare questo evento.

Oltre al sindaco erano presenti l’Assessore Filiberto Franchi e l’Assessore ai Lavori Pubblici Stefano Santoni; quest’ultimo ha ricordato che “l’investimento del comune non si è limitato solo alla riqualificazione ma ha consentito il rifacimento totale della struttura per lo svolgimento di gare anche a livello nazionale come richiesto dalla Federazione Italiana Bocce”.