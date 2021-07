Chiama o scrivi in redazione

Bastia Umbra, positivo incontro fra Giunta comunale e operatori economici

La riunione, promossa dall’Amministrazione comunale, si è svolta Martedì 6 Luglio nel Palazzo municipale

Erano presenti il Sindaco e i rappresentanti della Giunta, i referenti dei settori Economico-finanziario e Cultura, turismo, sport, bandi EU all’incontro di Martedì 6 Luglio 2021 promosso dall’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra con i rappresentanti delle associazioni economiche, di categoria e delle associazioni sindacali.

Un incontro partecipato e fattivo, che ha messo in luce la forte volontà di tutti gli attori coinvolti di tornare operativi nei rispettivi campi di competenza, a disposizione dell’utenza e della cittadinanza per restituire forza ed energia ad un territorio – quello bastiolo – che se risulta provato dal lungo periodo di lockdown e pausa imposta dalla pandemia, non ha perso le forti potenzialità che lo connotano nel panorama territoriale.

Se ne è parlato con il Sindaco Paola Lungarotti e con l’Assessore al Bilancio e sviluppo economico, Valeria Morettini, supportati dagli interventi degli Assessori Santoni (Lavori Pubblici) e Franchi (Sport, Informatizzazione, Demografici). Un’occasione per presentare la nuova sede comunale dopo l’intervento di adeguamento anti-sismico ma anche per presentare le novità in corso e di prossima realizzazione:

– Art Bonus , progetti allo studio; il progetto Visit Bastia, un obiettivo importante dell’Amministrazione Comunale, finanziato tra l’altro utilizzando un contributo pubblico all’80 %

Erano state invitate tutte le associazioni di categoria, hanno partecipato CNA, CONFCOMMERCIO E FIPE, nelle persone di Antonello Cozzali, Sauro Lupattelli, Marco Montecucco. I rappresentanti di numerosi istituti di credito presenti sul territorio comunale e i referenti delle sigle sindacali territoriali CGIL (Angelo Catena), CISL (Bruno Mancinelli), UIL (Giulio Gaetano Lepri).

Forte disponibilità a collaborare con l’Amministrazione Comunale nei progetti di sviluppo economico e sociale è l’elemento che ha caratterizzato l’intervento di tutti i partecipanti alla riunione, sia delle rappresentanze sindacali che economiche e imprenditoriali.

L’Amministrazione ringrazia i presenti oltre che per la presenza anche per l’importante contributo fornito nella lettura del tessuto socio-economico del nostro territorio specialmente nel periodo pandemico. “Un forte segnale di compartecipazione a cui l’Amministrazione Comunale darà seguito con successivi incontri nel breve tempo a cominciare dalle associazioni sindacali – ha concluso il Sindaco Paola Lungarotti – fare rete per fare meglio”.