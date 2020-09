Piano di recupero urbanistico di Piazza del Mercato

Anche per il Piano attuativo di iniziativa mista (PAIM) “Piazza del Mercato”, da tanto tempo atteso dalla comunità bastiola, si sta concretizzando la realizzazione. La Ditta Structurae srl proponente del piano di recupero urbanistico e la Ditta PAC 2000 hanno inviato all’Amministrazione comunale due note ufficiali, con cui si chiede la proroga del termine previsto nella delibera di approvazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2019.

Il termine per la sottoscrizione della Convenzione del Piano attuativo di iniziativa Mista (PAIM) Zona di ristrutturazione “R6 Piazza del Mercato” scadeva l’8 settembre scorso, data che tiene conto anche della sospensione dei termini prevista dalla normativa per gli effetti della Pandemia Covid-19.

Nei prossimi giorni, la Giunta prenderà in esame le due richieste che, per arrivare alla eventuale proroga del termine di scadenza, dovranno approdare in Consiglio Comunale per la valutazione della relativa autorizzazione.

La richiesta della proroga da parte delle due ditte rappresenta una novità importante ipotizzando una evoluzione che dovrebbe dare prima possibile concreta attuazione al Piano urbanistico che per la parte pubblica prevede, tra altri adempimenti, il restyling di Piazza del Mercato e il recupero dell’ex Mattatoio Comunale.