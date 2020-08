Sicurezza a Bastia, Pd, non abbiamo mai abbassato l’attenzione

Non abbiamo mai abbassato l’attenzione sulla sicurezza a Bastia, dopo i tanti eventi di microcriminalità avvenuti nelle settimane scorse! Tante le sollecitazioni da parte delle minoranze, con mozioni ed interrogazioni,e del Partito Democratico con mozioni e con la richiesta della conferenza dei capigruppo per poter contribuire ad elaborare delle linee guida per Bastia. Ma il 28 luglio il Sindaco e tutta la maggioranza in consiglio comunale, quasi offesa, diceva “in ambito di sicurezza abbiamo già fatto tutto”.

L’assessore Morettini, dal banco della Giunta, si diceva addirittura offesa e toccata nella sua sensibilità nel sentir dire che l’amministrazione aveva lasciato Bastia in uno stato di abbandono. Oggi invece scopre che la cittadinanza ha paura…

E dopo soli 15 giorni da quelle dichiarazioni apprendiamo proprio da lei che il problema è così rilevante da dover intervenire attraverso il Comitato Provinciale di Sicurezza! Confidiamo sulle capacità delle forze dell’ordine che in modo sinergico, potranno comprendere la reale portata del fenomeno e approntare le opportune misure.

Evitiamo invece di esprimere ogni giudizio sull’amministrazione, sarebbe impietoso! Riteniamo infatti che siano già sufficienti i fatti a dimostrarne l’incapacità, l’arroganza di un’amministrazione e di un assessore con delega alla sicurezza che non ha la minima consapevolezza di quello che vive la città che essa stessa amministra.

Direttivo Partito Democratico Bastia U.

Gruppo Consiliare Partito Democratico Bastia U.