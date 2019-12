A Bastia, il Natale Splende anche grazie ai più piccoli

A Bastia, il Natale Splende anche grazie ai più piccoli della Direzione Didattica Don Bosco, che lunedì 16 dicembre alle ore 10, si sono ritrovati in Piazza Mazzini per una bella iniziativa dal titolo “Il Dono. Gli Auguri della Direzione Didattica”, pensato per incrementare lo spirito di unione e condivisione all’interno della Direzione stessa e verso la città.

Protagonisti della manifestazione sono stati circa 150 bambini di quattro anni, delle scuole dell’Infanzia di Ospedalicchio, Pascoli, Bastiola e Santa Lucia. L’evento, nato di collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Caritas parrocchiale, ha visto la partecipazione, oltre che dei piccoli protagonisti e dei loro insegnanti, anche del Sindaco Paola Lungarotti, del vice parroco della parrocchia di San Marco e dei responsabili della Caritas delle parrocchie di San Michele Arcangelo e San Marco.

L’idea, da una parte, è stata quella di far scambiare biglietti di auguri tra bambini che non si conoscono tra loro ma tutti appartenenti alla stessa Direzione Didattica, e dall’altra, cercare di ridare al Natale un valore solidale e di fraternità che i piccoli pacchi, preparati a casa dai bambini e da donare ad altri meno fortunati tramite la Caritas, hanno ben rappresentato.