Albo delle Associazioni, costituita la Consulta del Sociale a Bastia

In data 13 Ottobre 2020 in modalità da remoto e non in presenza, a causa del COVID, si è tenuta l’assemblea generale delle associazioni iscritte all’Albo comunale, Sezione Sociale, disponibili a costituire la Consulta del proprio ambito.

Erano presenti le cinque associazioni che hanno aderito: AIDO, ANGSA, AUSER, AVIS e il Circolo Sociale di Campiglione; la rappresentante del Consiglio Comunale per le minoranze, Anna Mastrobuono, l’Assessore alle Politiche Sociale Daniela Brunelli e il Presidente del Consiglio Giulio Provvidenza. Era assente giustificato il rappresentante del Consiglio Comunale per la maggioranza, Massimo Trasimeni.

I rappresentanti delle Associazioni convenute hanno eletto come Presidente della Consulta del Sociale – ad acclamazione all’unanimità – l’esponente del Circolo Sociale Campiglione, Rosella Vescovi e come Vice Presidente la rappresentante di ANGSA nella persona di Eleonora Spalloni.

I partecipanti alla riunione hanno espresso profonda soddisfazione per i nominati e hanno concordato sulle alte potenzialità che possiede la neo costituita consulta per svolgere un ottimo lavoro.

Di seguito, la dichiarazione di Rosella Vescovi sulla sua elezione a Presidente della Consulta del Sociale: “Ringrazio tutti per avermi scelto come presidente della Consulta del Sociale. Sono sicura che il nostro gruppo lavorerà con entusiasmo e affiatamento,anche perché le nostre associazioni hanno già collaborato in passato in diversi eventi sociali. Anche se in questo momento particolare non si psssono organizzare attività e manifestazioni,noi comunque ci metteremo al lavoro e cercheremo di essere presenti e disponibili per le necessità dei nostri concittadini.

Ringrazio Eleonora per aver accettato di essere al mio fianco, saremo due guide che lavoreranno in sincronia!”

Le fa eco la neoeletta Vice Presidente della Consulta, Eleonora Spalloni di ANGSA Umbria Onlus: “Ringrazio i componenti ad oggi della Consulta delle associazioni dell’area Sociale per avermi accordato considerazione e stima, tale da avermi scelto come vicepresidente. Faccio un grande in bocca al lupo a Rosella che sarà la nostra “prima guida”! Credo che per me sia una ennesima occasione di crescita e di rinnovato attivismo nel mondo del sociale che mi appartiene sia per indole personale sia per la grande esperienza maturata in Angsa Umbria. Spero di essere capace. Posso garantire che non mancherà testa e cuore anche in questa nuova opportunità di lavoro, di scambio di esperienze, di crescita umana.”

Con l’occasione la Consulta tutta e gli organi politici rinnovano l’invito a tutte le Associazioni cittadine di iscriversi all’Albo ed aderire alle relative consulte: è una grande occasione di partecipazione attiva della cittadinanza alla vita sociale del proprio territorio.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, esprimendo le proprie congratulazioni alle neo-elette,

augurano un buon lavoro alla nuova Consulta operativa sul territorio.