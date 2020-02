Amministrazione comunale è vicina agli operai della ditta RF Appalti srl

Questa mattina con grande dispiacere siamo venuti a conoscenza che gli operai della ditta RF Appalti srl, appaltatrice dei lavori nella scuola di XXV Aprile, hanno manifestato in modo pacifico sul luogo del cantiere a causa delle gravi inadempienze economiche nei loro confronti da parte dell’azienda. Sul posto si è recato in rappresentanza dell’Amministrazione il Vice Sindaco, Francesco Fratellini.

“Come Sindaco e come Amministrazione abbiamo sostenuto e sosteniamo la loro posizione – dichiara il Sindaco Paola Lungarotti – per due volte ho parlato telefonicamente con il titolare che si era impegnato ad assolvere ogni pendenza. Sia il responsabile della sicurezza del cantiere che il responsabile del procedimento (RUP), dal 13 febbraio, giorno in cui gli operai della ditta hanno incontrato il Sindaco e la Giunta, hanno mantenuto uno stretto contatto con la RF Appalti srl:

Lunedì 17 febbraio il responsabile della sicurezza del cantiere diffida l’Impresa perchè venerdì 14 febbraio aveva constatato l’assenza delle maestranze in cantiere evidenziando che mancava ogni tipo di sorveglianza. Sempre lunedì 17 febbraio il RUP, responsabile del procedimento del Comune, ha accertato che nel cantiere non vi era alcuna maestranza e ha diffidato la ditta, comunicando di provvedere in danno, di doversi rivolgere ad altra ditta per il ripristino della recinzione di cantiere. Il giorno dopo sempre il RUP ha constatato che la ditta non aveva ripreso i lavori, diffidando ancora la ditta appaltatrice a concluedere le opere con urgenza. A seguito è arrivata nota all’Amministrazione che la ditta ha presentato istanza di concordato preventivo presso il tribunale di Latina. Proprio ieri, 27 febbraio, a seguito di un altro sopralluogo effettuato il 26, il direttore dei lavori e il responsabile della sicurezza del cantiere, hanno segnalato la grave inadempienza della ditta RF Appalti Srl.

L’Amministrazione ha agito su più fronti affinchè la ditta appaltatrice concludesse i lavori, anche se con ritardo, pensando agli alunni, al personale scolastico e anche alle persone che si sono trasferite per lavorare. Il grave problema creato dalla RF Appalti srl non regolarizzando la parte economica con i propri dipendenti ha causato non solo l’inattività del cantiere ma anche un gravissimo problema a livello economico ed umano agli stessi ed alle loro famiglie”.

L’Amministrazione Comunale attiverà tutte le procedure di legge a tutela dei lavoratori e dell’interesse pubblico dei Cittadini di Bastia al fine di ultimare i lavori relativi alla sistemazione degli esterni della scuola come previsto dal progetto, anche agendo nelle sedi competenti.