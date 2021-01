Chiama o scrivi in redazione

Bastia Umbra: Avviso nuovo bando istruzione 2021 della Regione Umbria

E’ stata comunicata dalla Regione Umbria, Direzione Regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione agenda digitale, Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e Ricerca la pubblicazione di un nuovo Bando pubblico per il sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette dei servizi socio-educativi per l’infanzia 0-6 anni.

Gli interessati potranno scaricare la modulistica e reperire tutte le informazioni utili attinenti all’iniziativa suddetta, accedendo al portale dedicato: https://sostegno-istruzione.regione.umbria.it/ la compilazione delle domande potrà essere effettuata esclusivamente online a partire dalle ore 12:00 del giorno 25 Gennaio 2021 e sino alle ore 12:00 del 24 Febbraio 2021.

Nel portale dedicato è inoltre presente una sezione FAQ

utile a trovare risposte alle domande più frequenti, e una sezione “Contatti” ove inviare messaggi per ottenere ulteriori informazioni. Bastia Umbra, 21 Gennaio 2021