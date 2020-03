BastiaInFiore con le scuole della Direzione didattica in questo momento difficile

di Daniela Brunelli

Le scuole dell’infanzia della Direzione Didattica Bastia Umbra, in questo momento così particolare per tutti, promuovono l’iniziativa #Bastiainfiore, un hashtag che speriamo possa diventare virale grazie alla rete e alla condivisione dei piccoli grandi simboli che i nostri bambini stanno preparando da esporre alle finestre. L’intero corpo docente infatti sta lavorando per portare avanti la progettazione didattica a distanza e, in occasione dell’arrivo della primavera, ha scelto di sentirsi ancora più unito festeggiando, per quanto possibile, con un simbolo capace di portare colore e positività alla nostra cittadina. Partecipate numerosi, collaborando con gli insegnanti delle scuole Pascoli, Santa Lucia, Ospedalicchio e Bastiola e condividete via social le vostre opere con l’hashtag #Bastiainfiore, con l’augurio che si possa tornare presto a scuola.

Un saluto dalla piazza di Bastia Umbra 🌺