Emergenza, loro ci sono sempre, l’imprescindibilità del volontariato

Il Comune di Bastia Umbra, in questo grave momento di emergenza che vede tutti coinvolti ed impegnati a sconfiggere il contagio da Covid-19, vuole fare un ringraziamento sentito a tutte le organizzazioni di volontariato sociale che si stanno adoperando nel nostro territorio per garantire i servizi alla comunità con grande senso del dovere, grande professionalità, grande spirito di servizio.

L’Assessore alle Politiche Sociali Daniela Brunelli esprime anche a nome di tutta l’Amministrazione Comunale la sua vicinanza a questo popolo di persone disponibili, volontari, che con dedizione estrema si spendono per la città H 24.

“Il nostro affetto, il nostro calore, il nostro grazie vi giungano per la presenza costante, per le capacità organizzative, per la celerità degli interventi, in una emergenza come questa.

Insieme a Protezione Civile di Bastia Umbra, alla Croce Rossa – Comitato locale di Bastia Umbra , ad Agesci Gruppo Scout Bastia 1, alla Croce Bianca, abbiamo attivato numerose iniziative a sostegno dei cittadini.

Il servizio a domicilio per anziani soli o non autosufficienti e per coloro che per motivi di isolamento non possono uscire per fare acquisti di farmaci o prodotti alimentari,la diffusione su tutto il territorio di messaggi di prevenzione raccomandando di stare in casa, l’installazione di tende da campo atte a verifiche sanitarie in emergenza.

L’aiuto alle scuole per la consegna di tablet a studenti sforniti di strumentazioni telematiche, così da attivare da casa percorsi didattici on line, il reperimento di prodotti di sanificazione e di protezione contro il contagio, il trasporto di malati, dializzati e dimissione pazienti, in collaborazione quotidiana con vari Ospedali della Regione per effettuare i Pre-Triage, garantendo comunque il quotidiano che da sempre portano avanti, confortando e aiutando pazienti soli, offrendo mezzi e servizi ai malati accompagnandoli in strutture sanitarie per particolari terapie salvavita e tanto altro.

Anche i privati cittadini ed altri organismi territoriali laici e religiosi si stanno adoperando per dare quel qualcosa in più, per alleggerire il grande fardello di questa criticità globale. Siamo infinitamente grati anche a loro per il sostegno morale, umano, psicologico di questi giorni.

In un momento storico così drammatico dove le fasce deboli della comunità hanno bisogno di essere ascoltate e soprattutto supportate, il Volontariato non si ferma, anzi è uno degli elementi indispensabili all’interno di una comunità che vuole definirsi solidale.

Grazie dunque per la Vostra Missione, per la passione e l’amore che mettete nel grande mondo del volontariato sociale.

Senza di Voi sarebbe diverso, impossibile.”