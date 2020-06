Contributi fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione

Il Settore Sociale del Comune di Bastia Umbra rende noto con Determinazione Dirigenziale n. 376 del 12 giugno 2020 che è stato approvato il bando per l’assegnazione dei contributi previsti dal Fondo Nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art 11 l. 431 del 09.12.1998-Canone d’affitto anno 2019.

Il bando di concorso sarà pubblicato nell’Albo Pretorio on line del Comune di Bastia Umbra all’indirizzo www.comune.bastia.pg.it per tutto il periodo della sua vigenza e quindi dal 15 giugno 2020 al 14 luglio 2020.

domanda regolarizzata ai fini dell’imposta di bollo e sottoscritta

La domanda regolarizzata ai fini dell’imposta di bollo e sottoscritta con allegata copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità (art. 38 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e copia del permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti alla U.E.), indirizzata al SETTORE SOCIALE del Comune di Bastia Umbra, P.zza Cavour n.19, 06083 Bastia Umbra (PG), dovrà essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il timbro postale riportante la data dell’Ufficio Postale accettante) ovvero tramite Posta elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.bastiaumbra@postacert.umbria.it

In questo caso i documenti dovranno essere sottoscritti dall’interessato con propria firma digitale, oppure inviati in formato non modificabile (es. PDF), debitamente sottoscritti e accompagnati dalla scansione del proprio documento d’identità entro e non oltre il giorno 14 luglio 2020 a pena di esclusione.

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e l’ufficio Servizi Sociali del Comune sono a disposizione per fornire le informazioni necessarie al fine della presentazione della domanda.