Lite in piazza a Bastia Umbra, intervengono forze dell’ordine

Tensione nel pomeriggio in piazza Mazzini tra due uomini

Attimi di tensione nel pomeriggio del 21 maggio a Bastia Umbra, dove una lite tra un senza fissa dimora e un altro uomo ha creato preoccupazione tra residenti e passanti nella zona di piazza Mazzini. Secondo quanto emerso, i due avrebbero iniziato a discutere per motivi ancora non chiariti. La situazione sarebbe poi degenerata rapidamente fino a trasformarsi in una colluttazione avvenuta sotto gli occhi di numerose persone presenti nell’area.

Sul posto carabinieri e sanitari

L’episodio ha richiesto l’intervento dei carabinieri del Radiomobile di Assisi, della polizia locale e dei sanitari del 118. Sul posto sono arrivati sia un’auto medica sia un’ambulanza, che ha preso in carico il senza fissa dimora coinvolto nella lite per accompagnarlo in ospedale e sottoporlo agli accertamenti del caso. Secondo le prime informazioni, l’uomo gravitava abitualmente nell’area di Assisi ma nella giornata di oggi si trovava a Bastia Umbra.

Residenti allarmati dal caos

Il trambusto ha attirato l’attenzione di numerosi residenti e di diversi passanti che, vedendo la presenza dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, si sono fermati per capire cosa stesse accadendo. La situazione è tornata gradualmente alla normalità, dopo l’intervento degli operatori e l’allontanamento del soggetto coinvolto.