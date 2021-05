Il cordoglio del Sindaco Paola Lungarotti in ricordo del Notaio Mario Briganti

Ci ha lasciato nei giorni appena trascorsi il dottor Mario Briganti, notaio che ha esercitato la sua professione a Bastia per un lungo arco di tempo, dal 1968 al 2008, portando avanti con successo lo studio avviato a suo tempo da Antonio Briganti, suo padre. Lo studio notarile Briganti ha seguito le pratiche di tanti cittadini bastioli così come di associazioni; tra le altre, rilevante l’attività svolta per l’Ente Palio. Chi lo ha conosciuto e ha lavorato per tanti anni nel suo studio ama ricordare il suo impegno costante in ogni situazione, la messa a disposizione della propria professionalità con spirito di collaborazione, cercando sempre di trovare la soluzione migliore per tutti. In questa circostanza dolorosa, esprimiamo alla sua famiglia le più sentite condoglianze e profondo cordoglio a nome della comunità di Bastia Umbra, di tutti coloro che hanno avuto con lui un rapporto di vicinanza, lavorativa ed affettiva.