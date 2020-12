La Protezione Civile di Bastia continua la sua opera di sostegno e supporto

Con l’aumento dei casi di positività al coronavirus il Centro Operativo Comunale di Bastia Umbra ha riattivato i servizi di assistenza alla popolazione attraverso il servizio “Tu resti a casa, veniamo noi da te”. In questa fase i Volontari di Protezione Civile, in collaborazione con Croce Rossa Italiana, Croce Bianca ANPAS e Gruppo Scout Agesci di Bastia, intervengono in base alle segnalazioni dei Servizi Sociali del Comune su situazioni di elevata criticità. Per attivare il servizio chiamare il Settore Sociale Comune di Bastia Umbra dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00, martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30 ai seguenti numeri telefonici 075 8018298-8018287-8018311.

Oltre a questo, da circa due settimana i Volontari sono impegnati in un importante lavoro di supporto al Dipartimento di Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica dell’USL Umbria 1. Dopo un periodo di formazione e affiancamento, un team di Volontari si sta occupando di effettuare attività di contact tracing, un lavoro delicato che i Volontari hanno accolto con grande timore ma che stanno svolgendo al meglio delle loro forze proprio per dare un contributo concreto in questo momento ancora difficile.

Sono riprese inoltre le attività di distribuzione delle mascherine di comunità su tutto il territorio comunale, utilizzando come è stato in passato, alcuni negozi, attività commerciali o altre strutture di riferimento sul territorio. Un’emergenza davvero lunga e complessa, non ci stancheremo mai di dirlo, che ha sconvolto le vite di tutti noi, i programmi e i piani dei Volontari che tuttavia, da quasi un anno oramai, si stanno mettendo a disposizione degli altri in tantissime forme e in maniera incondizionata. Alla soglia del periodo di festività un grande plauso va a tutti loro come ringraziamento per quello che stanno facendo, un “dono” straordinario per tutta la comunità bastiola.