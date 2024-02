Uscita di Forza Italia dalla Maggioranza, la nota di Romizi

Uscita di Forza Italia – Il Coordinamento regionale di Forza Italia Umbria si è riunito mercoledì sera a seguito delle scelte assunte autonomamente dal Vicesindaco e dai consiglieri comunali iscritti a Forza Italia di Bastia Umbra. Nel ricordare ai consiglieri di Forza Italia i valori per i quali hanno aderito al nostro movimento politico e confidando nel loro senso di responsabilità, il Coordinamento regionale mette concordemente l’accento sul concetto di appartenenza ad un partito politico, che comporta l’onere del dialogo e della sintesi collegiale, nel quadro di regole definite.

Il Coordinamento regionale di Forza Italia non può, di conseguenza, condividere le scelte al di fuori del quadro del nostro Statuto. Prima ancora dello Statuto c’è poi il rispetto reciproco, cardine dei rapporti tra i singoli livelli, locali, provinciali e regionali.

C’è il rispetto per Forza Italia che non è una carta da gioco che si estrae dal mazzo a seconda delle convenienze. I nostri consiglieri di Forza Italia di Bastia Umbra, per la loro antica militanza, sanno che Forza Italia è un partito che ha costruito la propria credibilità sul senso di responsabilità, sulla affidabilità: siamo una forza di governo nazionale, regionale e in molti comuni dell’Umbria, compreso il capoluogo. Per questo Forza Italia si è sempre spesa per garantire una unità non di facciata del Centrodestra: un valore nel quale si riconoscono i nostri elettori e i cittadini, che chiedono governi non litigiosi e stabili per le nostre comunità.

Questo non significa non riconoscere le difficoltà dell’amministrazione Bastiola. Non significa neppure che il Coordinamento regionale si sottrarrà dalle responsabilità e dall’impegno di ricostruire un quadro di alleanze per il bene comune. Il Coordinamento di Forza Italia avvierà quindi un percorso di approfondimento con i propri consiglieri e gli alleati per presentare alla città di Bastia Umbra una coalizione di centrodestra compatta e capace di dare una prospettiva di buon governo alla intera comunità.