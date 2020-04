📰 Rassegna stampa 📰 – Famiglie in difficoltà a Bastia selezionate in tempi rapidi dalla Giunta

Famiglie in difficoltà a Bastia selezionate in tempi rapidi dalla Giunta

BASTIA UMBRA – Sta per concludersi la consegna dei buoni spesa finanziata dallo Stato e organizzata dal Comune. Come noto è stato un percorso voluto dal governo per aiutare le famiglie in improvvisa difficoltà economica a causa dell’epidemia Coronavirus. Nel caso di Bastia il fondo è stato gestito dal settore Sociale al quale la Giunta ha affidato l’incarico di selezionare le domande e autorizzare i cittadini che avessero i requisiti per ricevere il buono spesa.

Un banco di prova per rendere la famigerata ‘burocrazia’ non più un ostacolo all’efficienza e all’efficacia dell’azione amministrativa. I buoni sono stati consegnati quasi completamente, si finirà entro questa settimana, quindi in tempi ragionevolmente brevi. Questa vicenda potrà essere un esempio per il prossimo futuro perché le iniziative pubbliche, anche quelle dei Comuni, siano rapide ed efficaci rimanendo nel solco della legalità .