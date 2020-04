Scrivi in redazione

Giornata Mondiale del Libro inizio ufficiale de Il Maggio dei Libri

Il 23 aprile è la Giornata Mondiale del Libro e del diritto d’autore che segna l’inizio ufficiale de Il Maggio dei Libri. L’edizione del 2020, rappresenta un traguardo davvero importante: ideata nel 2011, la campagna di promozione della lettura del Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo,festeggia la decima edizione e si appresta a celebrarla attraverso iniziative e novità.

Prima tra tutte la durata, perché Il Maggio dei Libri resterà accanto alla sua comunità di pubblico, partner e collaboratori fino al 31 ottobre.

Il Comune di Bastia Umbra e la Biblioteca Comunale Alberto La Volpe, come ogni anno aderiscono a questa importantissima campagna promozionale proponendovi un’ edizione un po’ speciale ma ricca di novità contraddistinta da piccole gemme di iniziative, appuntamenti web, dirette streaming dalla Biblioteca, letture, racconti, concorsi di filastrocche per un Maggio dei libri un po’ speciale come lo è il periodo che stiamo vivendo.

L’emergenza che ci ha colpito, ha permesso che ci riorganizzassimo e ideassimo nuove forme di condivisione e contatto con realtà e soggetti attivi nella nostra città con i quali da sempre collaboriamo.

Lo spazio virtuale a cui ci siamo dovuti adattare è lo strumento che ci permette di restare in contatto virtualmente, ma il risultato sarà sicuramente reale e creerà rapporti ancora più saldi. “Supereremo questo momento – dice il Sindaco Paola Lungarotti – anche attraverso la creatività e l’originalità, prerogrativa di tutti coloro che di fronte ad un problema non si abbattono ma lo vogliono superare. Insieme ce la faremo”

Uno straordinario impegno collettivo che, in attesa di poter tornare a colorare piazze, biblioteche, scuole, trova, per ora, nei canali web della Biblioteca Comunale Alberto La Volpe la cornice ideale in cui esprimersi.

Questo un piccolo assaggio de #ilmaggiodeilibri di Bastia Umbra in attesa di condividere con tutti voi il programma completo che si terrà da maggio ad ottobre.

Teneteci d’occhio, vi sveleremo passo dopo passo tutte le novità.

