Bastia-Pomezia Mister Ortolani «Gara decisiva»

Al Comunale ‘Carlo Degli Esposti’ arriva il Pomezia in uno scontro diretto per la salvezza. La partita è importante, ma non decisiva per la classifica quanto determinante psicologicamente per dare continuità di risultati positivi. Il successo a Montevarchi ha impressionato più i toscani che non i bastioli avvezzi a vedere la propria squadra fare bene anche senza conquistare punti.

I 20 punti del Bastia in classifica vengono 15 in trasferta e solo 5 in casa. E’ necessario invertire la tendenza da oggi. «Sono certo che i ragazzi faranno di tutto per ringraziare il pubblico – ha detto mister Gianpiero Ortolani -.

Siamo sulla strada giusta e ogni gara per noi è decisiva. La squadra è consapevole dei propri mezzi e la vedo determinata a fare il proprio dovere». Il portiere Leonardo Maniglio è rientrato dal prestito a Bologna e il Bastia, con l’impegno del DS Cuppoloni, lo ha subito rimpiazzato con Fabio Rinaldi (1998).

Bastia: (3-5-2): Meniconi, Marconi, Bolletta, Menchinella, Briganti, Rondoni, Muzhani, Taifour, Felici Del Sante, Bokoko. All. Gianpiero Ortolani. Arbitro: Stefano Foresti (Bergamo). m.s.