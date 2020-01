Bastia Umbra, tribuna dello stadio off-limits, brutta sorpresa domenica

Brutta sorpresa domenica, intorno alle ore 14, quando addetto stampa del Bastia Calcio e i giornalisti venuti allo stadio per assistere alla partita tra il Bastia e il Pomezia (Serie D) hanno trovato inaccessibile la tribuna stampa. Inaccessibili anche i microfoni per comunicare al pubblico formazioni delle squadre e le modifiche durante la partita. Che cosa è successo? Alcuni giorni fa un tecnico comunale, venuto a verificare alcuni lavori, ha constatato la situazione precaria e ha chiuso la tribuna. Perché un intervento tanto drastico è stato deciso dopo 7 anni? La Giunta dovrà far sapere quando e come verrà riaperta la tribuna stampa. m.s.