Un’altra economia, più equa, è possibile

Venerdì nella chiesa di Santa Croce la conferenza-dibattito voluta dalla “Confraternita”

Chiaro ed evidente che la fonte ispiratrice dell’iniziativa è il grande convegno internazionale sulla nuova economia promosso da Papa Francesco in Assisi a fine marzo, che mobiliterà migliaia tra economisti teorici ed imprenditori da ogni parte del mondo. A questo obiettivo lavorano i religiosi del Sacro Convento con effetti e reazioni che si sentono anche qui a Bastia Umbra dove, nonostante gli effetti negativi della crisi, rimane forte e dinamico il tessuto economico.

All’incontro di venerdì sono previsti gli interventi del prof. Luca Ferrucci, docente di Economia e gestione delle imprese dell’Università degli studi di Perugia, che svolgerà anche il ruolo di moderatore e del padre francescano Marco Asselle (ofm), autore del libro ‘Sorella Economia’ e docente dell’Istituto teologico di Assisi. Chi ma preso l’iniziativa per organizzare? L’antica Confraternita della Buona Morte e di Cristo Redentore, che ha forte radici locali risalenti al 1577. Il motore, però, è il Rettore della Confraternita Rossano Sforna (foto).

«L’anno scorso abbiamo promosso Chiese aperte – ha detto – per stimolare l’interesse dei cittadini e in particolare dei giovani. Oggi, a seguito del messaggio del Papa e grazie alla conoscenza diretta di Padre Marco abbiamo voluto essere presenti a Bastia con un dibattuto vivo e intergenerazionale». Lo scopo? «Intanto, l’interesse per questa città. Sono inoltre convinto che tra gli imprenditori locali ci siano personaggi che potrebbero fornire utili contributi per costruire un’economia più sana e solidale». m.s.