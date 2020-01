Al Polo Commerciale Giontella i festeggiamenti sono stati un successo

di Claudia Maria Travicelli

Al Polo Commerciale Giontella lo scorso 6 Gennaio si sono conclusi i festeggiamenti di Natale 2019/2020. Con l’Epifania, grazie alla Befana del VELOCLUB, che ha dato vita alla tradizionale distribuzione di dolcetti a tutti i presenti, la fine dei festeggiamenti è stata divertente e molto animata. La straordinaria partecipazione delle varie associazioni culturali e sportive, del Bastia Calcio 1924, dell’Avis – AIDO, ASD TENNIS COUNTRY SPORTING CLUB, ASD BAILA COMMIGO, DRAGONI KARATE ( Serena Dragoni ),

L’ ASSOCIAZIONE CULTURALE CLIZIA, I VOLONTARI NpL, L’ ITP CLUB (IL TERZO POLO) E IL GRUPPO NONSOLOLAMBRETTA, delle scuole del territorio, delle insegnanti ( in modo particolare le maestre Gabriella, Stefania, Luisa e tutte le insegnanti e coordinatrici del plesso U. Fifi, dei tanti privati volenterosi, che hanno dato un aiuto importante e concreto nell’organizzazione per far sì che si potesse redigere un programma così ricco e interessante. Naturalmente non si può dimenticare il Comune di Bastia Umbra, che ringraziamo per il patrocinio, l’impegno, per la presenza e per il lavoro svolto dai responsabili e dal personale degli uffici preposti.

Grande e molto gradita è stata la presenza e la simpatia del Sindaco Paola Lungarotti, in modo particolare nella manifestazione dei 100Babbo Natale, organizzata in collaborazione con ITP CLUB (IL TERZO POLO) E IL GRUPPO NONSOLOLAMBRETTA, è giunta nella piazza interna del Polo Commerciale a bordo di un Ape addobbato e pronto al Natale. Le luci al Polo Commerciale Giontella si erano accese il 30 Novembre alla presenza de GLI SBANDATI MARCHING BAND e dell’ Amministrazione, il programma di iniziative ha visto inoltre le presentazioni di due interessanti libri, a CURA DI ANNA MARIA ROMANO / ASSOCIAZIONE CULTURALE CLIZIA, uno dei quali Dedicato e creato per la CATEGORIA PULCINI 2009 del BASTIA CALCIO 1924.

Tanti sono stati i bimbi a partecipare, alle letture, ai laboratori e ai tanti giochi. In due giornate, in collaborazione con SE’ DE LA BASTIOLA ….. SI …… ! abbiamo potuto organizzare “ I MERCATINI DELLE STRENNE ”, FINALIZZATI ALLA RACCOLTA FONDI, APERTI ALLE SCUOLE, ALLE ASSOCIAZIONI, AI COMITATI (per sensibilizzare grandi e piccini sui temi della solidarietà e del volontariato ). Un ringraziamento speciale va alle tante persone che hanno, insieme a noi, fatto grande queste festività. I nostri incontri e le nostre manifestazioni al Polo Commerciale Giontella, hanno come parole predominanti “ Solidarietà, Vicinanza e Condivisione “.

Per il nuovo anno non possiamo che augurarci che queste emozioni continuino, e naturalmente, con l’aiuto di tutti, migliorino sempre !

Grazie a tutti, le attività commerciali del Polo Commerciale Giontella