Il calendario “Nati per Leggere” della Biblioteca Comunale Alberto La Volpe di Bastia Umbra

21 anni fa, nel 1999 pediatri e bibliotecari iniziarono a collaborare per un fine comune, un progetto per i bambini e i loro genitori, l’ascolto, la relazione tra il bambino e la sua famiglia. Educare oltre che a leggere anche all’ascolto, all’espressività della persona completerà da gennaio il programma nazionale di promozione della lettura. Si è visto infatti che questa lettura fatta dal papà e la mamma fin dai 6 – 8 mesi di vita facilita la relazione e il libro è lo strumento che crea questa relazione.

Nei bambini inconsapevolmente, come un gioco, favorisce maggiori capacità cognitive nell’ambiente scolastico. Grazie al pediatra di famiglia, ai volontari, alla scuola, alla Regione Umbria, nati per Leggere ha compiuto 20 anni, un progetto promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus.

La Biblioteca Comunale di Bastia da oltre dieci anni promuove appuntamenti mensili dedicati ai bambini da 0 a 6 anni e alle mamme in dolce attesa perché nei primi 3 anni di vita c’è uno sviluppo cerebrale del bambino che caratterizzerà tutta la sua esistenza. Tutti gli appuntamenti alla Biblioteca comunale di Bastia Umbra si svolgeranno alle ore 17.00.

Il primo, si è svolto mercoledì 18 dicembre “Se mi vuoi bene, leggimi un libro”, a seguire il 22 gennaio 2020 “Leggimi un altro libro”, il 19 febbraio “Leggimi ancora una volta”, il 25 marzo “Leggimi perché mi fa bene”, il 22 Aprile “Leggimi perché così mi addormento meglio”. Ogni primo venerdì di tutti i mesi “Letture con la pancia” per mamme in dolce attesa in collaborazione con le ostetriche dell’USL Umbria 1.