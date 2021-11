Chiama o scrivi in redazione

Pd, M5S e gruppo misto uniti per chiedere la messa in sicurezza della pista ciclo-pedonale di XXV aprile

I gruppi consiliari del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e del Gruppo misto hanno protocollato un Ordine del Giorno, che ci auguriamo venga discusso in occasione del prossimo Consiglio Comunale, in cui si chiede all’Amministrazione Comunale di provvedere alla immediata messa in sicurezza della pista ciclo-pedonale di XXV Aprile al fine di renderla più fruibile e rispondente alla sua funzione.

Fonte: Gruppi consiliari PD, M5S e misto

Ad oggi, il tratto di pista esistente in zona XXV Aprile, pur essendo stata realizzata ormai da diversi anni, risulta impossibile da utilizzare a causa dell’uso che ne fanno i veicoli, trasformandola pericolosamente in un parcheggio e/o in un prolungamento della carreggiata.

Da tutto ciò ne deriva un disservizio agli utenti e soprattutto rappresenta una minaccia per i numerosi bambini e scolari, che negli orari di ingresso ed uscita dai plessi scolastici, si trovano a percorrere quelle stesse carreggiate.

Tali strutture, se ben progettate, portano indubbi vantaggi alla comunità, ai cittadini e alla viabilità, ma diversamente sono solo uno sperpero di soldi pubblici.

Per questi motivi i gruppi di minoranza hanno deciso di riportare nuovamente all’attenzione dell’Amministrazione questa problematica, molto sentita da tutti i concittadini di Bastia.