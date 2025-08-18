Bastia Umbra avvia progetto inclusivo con ARCI Solidarietà

Percorsi per donne accolte nei CAS rafforzano la comunità
La Giunta Comunale di Bastia Umbra, con Delibera n. 225 del 13 agosto, ha formalmente approvato l’adesione al progetto “Insieme per la comunità”, in collaborazione con l’Associazione ARCI Solidarietà Ora d’Aria ETS Onlus. L’iniziativa si propone di promuovere percorsi di inclusione attiva per le donne ospitate nel Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) del territorio, operante dal 2024.
Il CAS, dedicato a donne migranti, nuclei monoparentali e famiglie in attesa della protezione internazionale, diventa così un punto di riferimento per sviluppare competenze sociali e lavorative, favorendo al contempo il senso di appartenenza e la conoscenza del territorio. La collaborazione intende rafforzare il dialogo con la comunità locale, creando occasioni concrete di coesione e partecipazione.
Le attività previste dal protocollo includono formazione strutturata, supervisione professionale e il coinvolgimento di diversi partner territoriali, tra cui cooperative sociali, associazioni di volontariato, l’Ente Palio de San Michele, centri di formazione professionale e servizi di accompagnamento al lavoro. L’obiettivo è generare valore aggiunto non solo per le donne accolte, ma per l’intera comunità, offrendo opportunità di crescita personale e sociale.
Il progetto rappresenta una risposta concreta all’esigenza di integrazione e supporto delle fasce più vulnerabili della popolazione migrante, contribuendo a consolidare il tessuto sociale di Bastia Umbra. La sinergia tra istituzioni pubbliche e realtà associative locali si traduce in un modello replicabile di inclusione, dove formazione, partecipazione e benessere collettivo diventano strumenti di sviluppo sostenibile e solidarietà attiva.
Commenta per primo