Bastia Umbra avvia progetto inclusivo con ARCI Solidarietà

Ucraina, Trump “Fiducioso sulla pace”. Zelensky “Pronto a trilaterale” WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Abbiamo fatto molti progressi, con il presidente russo è stato un incontro molto produttivo, e l’incontro di oggi è molto importante, ci sono sette leader europei che incontreremo subito dopo. Se tutto andrà bene ci sarà un meeting trilaterale e ci sarà la possibilità di porre fine alla guerra”. Lo […]

Baudo, Fiorello “Qualsiasi cosa si dica, Pippo è sempre un pò di più” ROMA (ITALPRESS) – “Qualsiasi cosa si possa dire, Pippo è sempre un pò di più. Non è un semplice conduttore, direttore artistico, ma è qualcosa di più. Lui ha insegnato senza volere insegnare”. Lo afferma Rosario Fiorello, parlando con i giornalisti alla camera ardente di Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie.“La Rai deve moltissimo a […]

Nel primo semestre entrate tributarie e contributive in crescita E' quanto emerge dai dati del rapporto del Dipartimento delle Finanze

Belinelli si ritira “Non è facile ma è il momento” "Ai più giovani lascio un sogno, fate in modo che ne valga la pena", ha detto l'unico italiano della storia capace di vincere l'Nba.

Trump “Mai così tanti leader allo stesso tempo alla Casa Bianca” WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Un giorno importante alla Casa Bianca. Non abbiamo mai avuto così tanti leader europei qui contemporaneamente. Un grande onore per l’America!!! Vediamo quali saranno i risultati???”. Lo ha scritto su Truth il presidente americano Donald Trump, in vista dell’incontro con i leader europei e con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. […]

Baudo, Morandi “Perdo un amico, per lui ho solo parole d’affetto” ROMA (ITALPRESS) – “Ho soltanto parole d’affetto per Pippo perchè mi ha aiutato nei momenti di difficoltà; ricordo che agli inizi degli anni Ottanta ero un pò sparito dal giro, non mi cercava più nessuno e lui mi chiamò invitandomi a ‘Fantasticò. Devo dirgli ancora grazie. Oggi piango anche un amico, ci sentivamo e ci […]

Ucraina, Meloni “Unità dell’Occidente strumento per costruire la pace” ROMA (ITALPRESS) – “Intanto penso che sia questa una giornata importante, dopo tre anni e mezzo in cui noi abbiamo avuto una Russia che non dava alcun segnale di dialogo che pretendeva la capitolazione di Kiev, oggi finalmente si aprono degli spiragli di dialogo. Si aprono perchè c’è una situazione di stallo sul campo e […]

A giugno surplus commercio estero area euro in calo ROMA (ITALPRESS) – Le prime stime del saldo dell’area dell’euro, secondo i dati Eurostat, mostrano un surplus di 7 miliardi negli scambi di beni con il resto del mondo a giugno, rispetto ai +20,7 miliardi di giugno 2024. Le esportazioni di beni dell’area dell’euro verso il resto del mondo a giugno 2025 sono state pari […]

Ucraina: Zelensky “Nessuna ricompensa alla Russia per questa guerra” KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “La Russia non dovrebbe ricevere alcuna ricompensa per questa guerra”. Lo ha scritto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un post su Telegram. “La macchina militare russa continua a distruggere vite nonostante tutto. Putin ucciderà in modo vistoso per continuare a fare pressione sull’Ucraina, sull’Europa e per umiliare gli sforzi diplomatici”, […]