Situazione via eden rock: l’asfalto deformato mette a rischio la sicurezza

Il degrado della strada ostacola l’accesso a un polo commerciale e crea disagi ai residenti

La sicurezza e la vivibilità di via della Piscina Eden Rock sono seriamente compromesse. L’asfalto, rovinato dall’inarrestabile crescita delle radici dei pini, ha reso la strada una vera e propria sfida quotidiana per chiunque la percorra. Non si tratta di semplici buche, ma di profonde deformazioni che trasformano un normale tragitto in un percorso a ostacoli, pericoloso per ogni tipo di veicolo: dalle auto alle moto, fino alle biciclette. La minaccia si estende anche ai pedoni, costretti a fare slalom tra le irregolarità di un manto stradale che cede.

Questa via non è una arteria qualsiasi. È un collegamento cruciale con uno dei cuori pulsanti dell’attività commerciale locale. Le sue attuali condizioni non solo generano una profonda frustrazione tra i residenti, ma sollevano anche un problema economico, limitando la fruibilità e l’accessibilità di un’area vitale per la città.

La preoccupazione è forte e le voci dei cittadini si uniscono per chiedere un intervento immediato e risolutivo. La richiesta all’amministrazione comunale è chiara: agire con urgenza per ripristinare la sicurezza, senza però trascurare il patrimonio ambientale. Si suggerisce di valutare soluzioni che non sacrifichino gli alberi, come ad esempio utilizzare la zona attualmente adibita a parcheggio per riprogettare il percorso stradale.

La situazione è arrivata a un punto di non ritorno, e l’attesa di un intervento da parte delle autorità è palpabile. Il degrado di una strada così importante non è più tollerabile. Ci si aspetta che l’amministrazione riconosca la gravità di questa emergenza e dimostri, con azioni concrete, di avere a cuore la tutela della sicurezza dei suoi cittadini, la vivibilità del territorio e la conservazione del verde urbano. L’auspicio è che la promessa di priorità si traduca in fatti rapidi ed evidenti, per restituire a via della Piscina Eden Rock la dignità e la sicurezza che merita.

come scritto da Catia Degli Esposti, Fabrizio Raspa

Consiglieri Comunali – Civica per Bastia