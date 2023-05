Bastia Umbra festeggia la Festa della Mamma

Bastia Umbra festeggia la Festa della Mamma mercoledì 10 maggio 2023 alle ore 17 presso la Biblioteca Comunale Alberto La Volpe Con l’arrivo della primavera, la stagione della vita, l’Amministrazione Comunale, le bibliotecarie, l’Associazione Casa Chiara e le Farmacie Comunali, vi aspettano in biblioteca per omaggiare tutte le mamme.

L’appuntamento è per le ore 17, con “Mamma Leggimi una Storia”, letture e laboratori a cura delle Volontarie Nati per Leggere, ma anche coccole di dolcezza grazie all’Associazione Casa Chiara con dolcetti e prelibatezze. Sarà presente un angolo dedicato alla cura e al benessere grazie alla collaborazione con le Farmacie Comunali.

“Un incontro dedicato a tutte le mamme, con i più piccini, con l’Associazione Casa Chiara per vivere la dimensione emozionale della mamma in un percorso che segue la vita, nel diventare nonna con gli stessi valori del cuore, incoraggiando i passi dei propri figli in una comprensione di sorrisi, d’amore e di forza, non lasciando mai la mano, quella mano che anche nel silenzio c’è sempre – afferma il Sindaco Paola Lungarotti. Un pomeriggio con le Volontarie nate per Leggere e le Farmacie Comunali, un evento per stare insieme, per farci i più affettuosi auguri, per fare gli auguri a tutte le mamme della nostra comunità”

L’evento è inserito nel ricco programma del Maggio dei Libri della Biblioteca Comunale di Bastia Umbra curato da Sistema Museo.