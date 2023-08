Cresciamo in Protezione Civile, 4°campus estivo a Bastia,🔴 video e foto

È con grande entusiasmo che si è dato il via alla quarta edizione del campus scuola “Cresciamo in Protezione Civile”, un appuntamento biennale che, a causa della pandemia da Covid-19, era stato interrotto e che ora riprende con la sua edizione di rinascita. L’evento si svolge presso il campo scuola degli Scout di Bastia Umbra, nel villaggio XXV Aprile, ed è stato inaugurato con una cerimonia alla quale hanno partecipato autorità civili e militari. Presente anche il maresciallo comandante dei carabinieri di Bastia Umbra, Claudio Parafioriti.

Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Bastia Umbra, in collaborazione con l’Associazione di Protezione Civile E.C.B. – Emergenza Calamità Bevagna, il Raggruppamento Speciale di Protezione Civile di Perugia e l’Associazione Volontari Carabinieri in Congedo di Perugia, ha organizzato l’IV edizione del Campo Scuola “CRESCIAMO in Protezione Civile” dedicato a 20 ragazzi con un’età compresa tra i 10 e i 13 anni. Il campus si svolgerà dal 21 al 26 agosto presso la Base Scout Santa Chiara in Via del Mec, nel villaggio XXV Aprile di Bastia Umbra.

Il coordinatore del Gruppo di Bastia Umbra, l’ingegner Roberto Raspa, sottolinea che questo campus non è solo un’occasione per far conoscere le attività della Protezione Civile, ma è soprattutto un’opportunità formativa. Raspa racconta come molti ragazzi che hanno partecipato a edizioni passate ora siano volontari attivi, dimostrando come l’esperienza abbia un impatto duraturo. L’obiettivo di “Cresciamo in Protezione Civile” è proprio quello di formare e far conoscere il mondo del volontariato e della protezione civile ai giovani partecipanti.

Il campus ha ricevuto un ampio supporto dalla comunità e dalle istituzioni locali. Diversi volontari e organizzazioni, come l’associazione “I Volontari Carabinieri in Congedo di Perugia“, il Raggruppamento Speciale di Protezione Civile di Perugia, le CB di Bevagna, e il gruppo comunale di Bettona, hanno collaborato per rendere l’evento possibile. Anche istituzioni come l’assessore alla sicurezza e protezione civile di Perugia, Luca Merli, il sindaco di Bastia Umbra, Paola Lungarotti, e l’assessore Stefano Santoni con delega alla protezione civile hanno mostrato il loro sostegno.

“Abbiamo stimato che saranno almeno 60 volontari diversi che si alterneranno nei vari turni settimanali“, afferma Raspa, sottolineando l’ampio coinvolgimento della comunità nel campus. Questo evento non solo offre un’opportunità per imparare e crescere, ma dimostra anche come la collaborazione e il senso di responsabilità possano giocare un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza e il benessere della comunità.