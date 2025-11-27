Golden Memories accende Bastia Umbra con musica anni ’80/’90

Una serata di ballo, amicizia e divertimento con DJ e premi

Bastia Umbra si prepara a vivere un appuntamento che promette energia e nostalgia: sabato 6 dicembre l’Associazione Bastia Città organizza “Golden Memories ’80/’90”, una serata pensata per chi desidera condividere emozioni, ballare e ritrovare lo spirito libero di due decenni indimenticabili.

L’evento si svolgerà dalle ore 20:00 presso l’Accademia Creativa, in Via degli Olmi 26, Zona Industriale Bastia Umbra, con un programma che punta a ricreare un’atmosfera accogliente e coinvolgente. La musica sarà il cuore pulsante della serata grazie alla selezione di DJ Andrea Segoloni e Nicolò Catalano, pronti a far rivivere le sonorità che hanno segnato intere generazioni.

Il pubblico sarà trasportato in un viaggio tra hit iconiche, colori vivaci e vibrazioni positive, con l’intento di riscoprire la leggerezza e la gioia che hanno caratterizzato gli anni ’80 e ’90. Non mancheranno momenti di convivialità: oltre alla musica, i partecipanti potranno gustare un bicchiere di birra e un panino con salsiccia, inclusi nella quota di partecipazione di € 15,00. Per i minorenni sono previste bevande analcoliche.

La serata sarà arricchita da un sorteggio finale con 3 premi destinati ai presenti, ulteriore occasione per condividere entusiasmo e sorrisi. L’iniziativa, aperta a tutti, richiede prenotazione obbligatoria entro giovedì 4 dicembre ai numeri 392 465 9200 (Associazione) e 331 502 9714 (Andrea).

“Golden Memories ’80/’90” si propone come un evento che unisce musica, amicizia e buon cibo, trasformando Bastia Umbra in un palcoscenico di emozioni collettive. Una serata che celebra il valore dello stare insieme e la potenza evocativa della musica, capace di riportare alla luce ricordi e sensazioni che restano impressi nel tempo.