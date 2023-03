Il premio Mimosa d’Oro 2023 a Stefania Piccardi

L’appuntamento organizzato dall’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra nella serata dell’8 Marzo 2023, nell’ambito dell’intenso programma dedicato alla celebrazione della Giornata Internazionale della Donna, si è sviluppato lungo riflessioni iniziate in seno al Tavolo comunale per le Pari Opportunità e che hanno trovato il loro coronamento nell’assegnazione del Premio Mimosa d’oro 2023 alla direttrice del Coro Aurora, Stefania Piccardi.

E’ stata il Sindaco Paola Lungarotti, a conclusione del suo intervento particolarmente sentito e incentrato sull’importanza quanto mai attuale del ruolo che possono avere personalità come Stefania Piccardi tra le giovani generazioni quale punto di riferimento e di crescita, a leggere la motivazione dell’assegnazione del significativo riconoscimento A STEFANIA PICCARDI “PREMIO MIMOSA D’ORO 2023” in virtù dell’importante azione culturale, sociale e formativa da Lei svolta nel nostro territorio con la seguente motivazione: “Persona poliedrica e fattivamente partecipe alla vita della comunità bastiola, promotrice della cultura e della disciplina musicale, anima sensibile negli eventi e commemorazioni civili. Grazie al suo instancabile impegno ha saputo portare con dolcezza, autorevolezza, cura tanti bambini e bambine, ragazzi e ragazze nei sentieri della musica e dell’arte corale, aiutandoli ad esternare amore e dedizione verso i linguaggi più elevati e nobili dell’espressività umana. Sempre disponibile per la promozione di iniziative ed attività per tutta la comunità alimentando nel contempo i valori della persona, della dignità delle donna, dei talenti personali come espressione di unicità e inviolabilità.”

Alla cerimonia, sentita e partecipata, oltre al Sindaco Paola Lungarotti e all’Assessore Daniela Brunelli (Pari Opportunità) erano presenti e coinvolte nella manifestazione Lucia Bertini, Presidente della Corale Città di Bastia, formazione musicale in cui Stefania Piccardi nei primi anni del suo percorso è stata cantore. Fu proprio nell’ambito del Coro Città di Bastia che si lavorò fattivamente per riuscire a costituire la formazione musicale giovanile “Aurora”; il direttore del Coro Città di Bastia M° Piero Caraba – la famiglia della premiata Stefania e le coriste del Coro Aurora.

Alcuni interventi musicali particolarmente suggestivi, al flauto e al pianoforte, sono stati eseguiti da Francesca Panzolini, Valentina Antonelli, Cristiana Peppoloni. Il concerto del Coro Aurora, a conclusione della serata, espressamente dedicato alla propria insegnante che si è unita alle coriste nella esibizione creando una forte emozione, ha reso partecipi i presenti della evidenza dell’importanza del ruolo femminile nella crescita sociale e culturale non solo personale, ma anche di larga parte di una città come Bastia Umbra, nel cui substrato culturale è divenuta l’insegnate Stefania Piccardi un punto di riferimento per le giovani interessate alla disciplina musicale e al canto. L’Assessore alle Pari Opportunità e Presidente del Tavolo Comunale per le Pari Opportunità Daniela Brunelli ha concluso il suo intervento dando lettura del lungo curriculum di Stefania Piccardi, composto di innumerevoli concorsi, attestati e diplomi, premi, corsi formativi.

Erano presenti inoltre l’Assessore Valeria Morettini e la consigliera comunale Ramona Furiani.

Il riconoscimento Mimosa d’Oro è stato intrapreso dall’Amministrazione Comunale dall’anno 2019 e si concretizza nelll’assegnazione di un riconoscimento alle eccellenze femminili dell’arte, della cultura e dell’imprenditoria, del mondo del sociale e del lavoro in genere.

Dal CURRICULUM VITAE di STEFANIA PICCARDI

Stefania Piccardi, Premio Mimosa d’Oro 2023, risiede da sempre nella sua città, Bastia Umbra.

E’ fondatrice del Coro di Voci Bianche “Aurora” di Bastia Umbra del quale è la Direttrice e con cui svolge intensa attività corale dall’anno 2005, coordinandone l’attività musicale, artistica e gestionale.

Dal 2006 a tutt’oggi ha lavorato come Esperto di Educazione Musicale presso scuole, festival, corsi di formazione per insegnanti.

Ha diretto e dirige varie formazioni corali collaborando con il Comune di Bastia Umbra e con l’Università Libera di Bastia Umbra in vari progetti musicali.

Collabora con varie Associazioni culturali e musicali in tutta Italia.

E’ membro della Commissione Artistica dell’ARCUM.