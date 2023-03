Incidente a San Lorenzo, auto contro camion, gasolio sull’asfalto

Incidente a San Lorenzo – 900 litri di gasolio sulla strada. E’ successo, oggi pomeriggio, tra via Atene e via Butine – sulla strada di San Lorenzo – poco prima del semaforo a Bastia Umbra. Da quanto siamo riusciti sapere, un’auto e un mezzo pesante – per cause in corso di accertamento presso la Polizia locale di Bastia Umbra – si sono scontrati. La vettura avrebbe urtato il serbatoio del mezzo pesante forandolo. Ed ecco che sull’asfalto sono calati giù circa 900 litri di gasolio.

Gli ufficiali della polizia locale hanno chiamato i Vigili del fuoco e l’azienda che si occupa della pulitura della strada in casi come questo. Di lavoro ce n’è stato parecchio, tant’è che la strada – che era stata chiusa per permettere le operazioni di pulitura – è stata riaperta attorno alle 20.

Da quanto se ne sa la persona che conduceva la vettura sarebbe rimasta ferita leggermente.